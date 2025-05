שליח טראמפ לענייני חטופים, אדם בוהלר: "קרובים מאי-פעם לעסקת חטופים"

אדם בוהלר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לענייני חטופים, הביע אתמול (שני) אופטימיות באשר למגעים לעסקה לשחרור החטופים מעזה. בוהלר אמר במהלך כנס הג'רוזלם פוסט בניו יורק כי "אנחנו מתקרבים יותר ויותר לסגור עסקה".

לדבריו, "אם חמאס רוצה לבוא ולהציע הצעה לגיטימית, אם הם מוכנים לשחרר חטופים – אנחנו תמיד פתוחים לזה. אני חושב שאנחנו קרובים יותר מאי-פעם. חלק מזה נובע מהפעילות של ישראל וצה"ל בשטח".

.@POTUS has given strong and tough orders that all hostages must be returned to achieve peace in Gaza. Our team remains steadfast and committed to his orders as talks continue in Doha. @SecRubio @SteveWitkoff pic.twitter.com/vHQi6kDc7P

— Adam Boehler (@aboehler) May 19, 2025