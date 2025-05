האיחוד האירופי לא השהה את ההסכמים עם ישראל, אך החליט לבחון אותם מחדש

שרי החוץ של האיחוד האירופי דנו אמש (שלישי) בתגובה להחלטתה של ישראל לכבוש את רצועת עזה. אולם, בניגוד להצעתם של הולנד, צרפת, פורטוגל, פינלנד ושבדיה להשהות את הסכם האסוציאציה, הוחלט לבסוף שלא לעשות זאת ובמקום זאת "לבחון אותו מחדש".

דובר ממשלת גרמניה אמר היום שהקנצלר מרץ "מודאג מהתקפה של ישראל ברצועת עזה, אך ערוצי התקשורת איתה פתוחים". בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי מרץ אמר שהוא בקשר ישיר עם ישראל בנוגע להכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה. עוד הוסיף הקנצלר הגרמני כי הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי הוא פורום חשוב לדון בסוגיות קריטיות, זאת כיממה לאחר שגרמניה – על פי דיווחים בתקשורת האירופאית – מנעה את השהיית ההסכם.

בפסגת שרי החוץ של האיחוד האירופי אמש, שכללה גם את שרי הנציבות האירופית, הוחלט "לבחון מחדש" את הסכמי הסחר עם ישראל לאור דו"ח שאמור להיות מוצג לשרי החוץ האירופים בנוגע לפגיעות בזכויות אדם שישראל מבצעת בפלסטינים.

ההחלטה המרוככת "לבחון מחדש" ולא להשהות את הסכם האסוציאציה נובעת מהתנגדותן של גרמניה, הונגריה, איטליה, צ'כיה, קרואטיה, ליטא, קפריסין, יוון ובולגריה – כך עולה מדיווחים בתקשורת האירפאית. נציין כי גם ההחלטה "לבחון את ההסכמים מחדש" מסמנת תפנית מדאיגה ביחסי האיחוד האירופי עם ישראל.

דובר משרד החוץ אורן מרמורשטיין קרא לאיחוד האירופי להפעיל לחץ על חמאס ולא על ישראל, והודה למדינות שתמכו בישראל במהלך הדיון. מרמורשטיין כתב ברשתות החברתיות כי ישראל דוחה את "הכיוון של החלטת האיחוד האירופי המשקף חוסר הבנה מוחלטת של המציאות המורכבת שעמה מתמודדת ישראל."

הדובר מרמורשטיין הוסיף כי "מלחמה זו נכפתה על ישראל על ידי חמאס, וחמאס הוא זה שאחראי על התמשכותה. ישראל הסכימה שוב ושוב להצעות האמריקאיות להפסקת אש ולשחרור בני הערובה. חמאס סירב לכל אחת ואחת מההצעות הללו. התעלמות מהמציאות הזו והביקורת על ישראל רק מקשה את עמדתו של חמאס ומעודדת אותו לדבוק בעקשנותו. השבחים האחרונים של חמאס על ביקורת זו הם אינדיקציה ברורה לכך ומובילים להארכת המלחמה. מצער גם שההצהרה מתעלמת הן מהיוזמה האמריקאית להעביר סיוע מבלי שיגיע לחמאס, והן מההחלטה הישראלית להקל על הכנסת הסיוע לעזה".

Per today’s statement by EU High Representative @KajaKallas regarding Israel:

We completely reject the direction taken in the statement, which reflects a total misunderstanding of the complex reality Israel is facing.

This war was forced upon Israel by Hamas, and Hamas is the… pic.twitter.com/BZsef9EDHp

— Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) May 20, 2025