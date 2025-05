אילון מאסק הודיע כי הוא עוזב את ממשל טראמפ

אילון מאסק מסיים את תפקידו כיועץ בכיר לנשיא טראמפ לאחר כארבעה חודשים בתפקיד. הלילה (בין רביעי לחמישי) פרסם ברשת X: "עם סיום תקופתי כעובד ממשלתי מיוחד, אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על ההזדמנות לצמצם הוצאות בזבזניות. המשימה של DOGE (המחלקה ליעילות ממשלתית, א"ל), רק תתחזק עם הזמן, שכן היא תהפוך לדרך חיים בממשל".

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025