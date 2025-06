הסלמה חריגה במלחמה: אוקראינה טוענת להשמדת 40 מפציצים, רוסיה שיגרה 500 חימושים

רצף של מתקפות חריגות ביומיים האחרונים מעיד על הסלמה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, לאחר שניסיונות התיווך ביניהן כשלו. אוקראינה טוענת כי הצליחה להשמיד לפחות 40 מפציצים כבדים במתקפת כטב"מים שחדרה אלפי קילומטרים לתוך שטחה של רוסיה, בעוד רוסיה שיגרה את מתקפת הטילים והכטב"מים הגדולה ביותר מאז תחילת המלחמה, עם קרוב ל-500 חימושים שהומטרו על העורף האוקראיני.

Irkutsk, Russia: Ukrainian FPV drones launched from a truck, attempts made to shoot them down with small arms. pic.twitter.com/c3os53Oo09

כישלונו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להביא להפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה נותן את אותותיו: מקור ביטחוני באוקראינה מסר ל"קייב אינדיפנדנט" כי אוקראינה הצליחה להשמיד לפחות 40 מטוסי מפציץ על הקרקע בשורה של שדות תעופה צבאיים ברחבי רוסיה.

דיווחים ברשתות העלו כי מתקפת כטב"מים שנערכה בשעות האחרונות (ראשון) חדרה למרחק של כ-5,000 קילומטרים לתוך שטחי רוסיה, והגיעה לראשונה עד סיביר. הכטב"מים המתאבדים כוונו לפגוע במטוסי חיל האוויר הרוסי, ובסרטונים שפורסמו נראה כי הצליחו לפוצץ כמה מהמטוסים. בתקשורת הרוסית דווח כי בכירי הקרמלין זומנו לישיבת חירום לאחר מתקפת פתע אוקראינית על העורף הרוסי.

המתקפה נערכה לאחר שהבוקר דווח באוקראינה על מותם של לפחות 12 חיילים אוקראינים, ועוד כ-60 פצועים, במתקפה רוסית על בסיס אימונים של הצבא האוקראיני שמיקומו לא נמסר. המתקפה הרוסית על הבסיס נערכה בשעות הבוקר, לאחר שבלילה (בין שבת לראשון) הוציאה רוסיה מתקפת ענק על אוקראינה, בה שוגרו כ-500 חימושים לעבר המדינה המזרח-אירופאית, מרביתם באמצעות כטב"מים וחלקם בטילים בליסטיים.

צבא אוקראינה דיווח הבוקר כי המתקפה הרוסית הלילית הייתה הנרחבת ביותר מאז פרוץ המלחמה לפני יותר משלוש שנים. עוד דווח כי ההגנה האווירית האוקראינית הצליחה ליירט שלושה מתוך שבעת הטילים הבליסטיים ששוגרו לעבר המדינה, ולהפיל 385 מתוך 472 הכטב"מים שחדרו לשטחה האווירי.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.

We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025