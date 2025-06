חשד לפיגוע טרור: מפגינים פרו-ישראלים למען החטופים הותקפו בארה"ב

הרשויות בארה"ב חוקרות חשד לפיגוע נגד משתתפי צעדה למען שחרור החטופים בעיר בולדר שבקולורדו, שבה על פי החשד נפגעו לפחות חמישה בני אדם – בהם ילדים ואדם אחד במצב קשה, כך לפי מארגני ההפגנה וגורמים רשמיים. לפי הקונסוליה הישראלית בלוס אנג'לס, אדם השליך בקבוקי תבערה לעבר המפגינים, במה שנראה כהתקפה מכוונת.

ראש ה-FBI, קאש פאטל, הודיע מוקדם יותר כי הארגון חוקר את האירוע כ"מתקפת טרור מכוונת". לדבריו, "הסוכנים שלנו ורשויות אכיפת החוק המקומיות כבר נמצאים בזירה, ונעדכן בהמשך ככל שיהיה מידע נוסף זמין".

BREAKING: Several pro-Israel supporters were attacked with fire by a pro-Hamas protester. Seven victims are reported at the Pearl Street Mall in Boulder, Colorado, police say. Footage via @OpusObscuraX & @MissNUndrground pic.twitter.com/TQFbAy0TrQ — Breaking News (@TheNewsTrending) June 1, 2025

הקונסוליה הישראלית בלוס אנג'לס, שאחראית בין השאר על מדינת קולרדו, אישרה כי מפגינים למען שחרור החטופים הותקפו בבקבוקי תבערה בעיר בולדר שבמדינה. המשטרה המקומית אמרה כי ישנם דיווחים על מספר נפגעים, והיא צפויה לקיים מסיבת עיתונאים בקרוב. לפי מארגני הצעדה מדובר בחמישה נפגעים, אחד מהם במצב קשה.

מפקד משטרת בולדר, סטיב רדפירן, אישר את הפרטים במסיבת עיתונאים: "קיבלנו דיווחים על גבר חמוש ועל כך שאנשים עולים באש. התגובה הראשונית של השוטרים הייתה מהירה מאוד והגענו למקום תוך זמן קצר. בהגיענו, נתקלנו במספר קורבנות עם פציעות שתואמות כוויות ופגיעות נוספות".

הוא הוסיף כי החשוד נעצר בזירה: "השוטרים ניגשו אליו והוא נעצר ללא התנגדות. גם החשוד – שאינני יכול לזהותו בשלב זה – פונה לבית החולים עם פציעות קלות".

לפי רשת CBS, ההתקפה אירעה בזמן צעדה מאורגנת של קבוצת Run For Their Lives, שנערכה לאורך רחוב פרל בעיר. מדובר בצעדה קבועה המתקיימת מדי שבוע בערים רבות בארה"ב למען שחרור החטופים, ובדרך כלל עוברת ללא תקריות.

"זו אינה מחאה; זוהי צעידה שלווה שמטרתה להפגין סולידריות עם בני הערובה ומשפחותיהם, ותחינה לשחרורם", נמסר מהקבוצה. הם הדגישו כי האירוע התרחש סמוך לבית המשפט בעיר, לשם התכנסו לצילום סרטון תמיכה.

סגן ראש ה-FBI, דן בונגינו, כתב: "אנו חוקרים את האירוע הזה כמעשה טרור ואלימות ממוקדת. כל המשאבים הדרושים יוקצו לחקירה זו".

We are aware of and fully investigating a targeted terror attack in Boulder, Colorado. Our agents and local law enforcement are on the scene already, and we will share updates as more information becomes available. @FBI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 1, 2025

מושל קולורדו גינה את האירוע ומסר כי הוא עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות: "מעשה מחריד של טרור".

I am closely monitoring the situation in Boulder, and my thoughts go out to the people who have been injured and impacted by this heinous act of terror. Hate-filled acts of any kind are unacceptable. While details emerge, the state works with local and federal law enforcement to… — Governor Jared Polis (@GovofCO) June 1, 2025

עד כה לא נמסרה זהותו של החשוד, אך הרשויות פועלות בזירה לחקירת הרקע והנסיבות המלאות של התקיפה. המפגינים פונו מהמקום והאזור נחסם לתנועה.

שגריר ישראל באו"ם דני דנון אמר בתגובה לתקיפת המפגינים בקולורדו: "הטרור נגד יהודים לא נעצר בגבול עזה, הוא כבר שורף את הרחובות באמריקה. בבולדר, קולורדו, יהודים צעדו בדרישה מוסרית פשוטה: להשיב את החטופים. בתגובה הם הותקפו באכזריות. המפגע השליך בקבוקי תבערה לעברם. אל תטעו, זו לא מחאה פוליטית אלא טרור. נגמר זמן ההצהרות. זו השעה לפעולה נגד המסיתים באשר הם".