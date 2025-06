ללא חיכוך: לוחמי שייטת 13 השתלטו על ספינת "המשט לעזה" של גרטה טונברג

לוחמי שייטת 13 של חיל הים הישראלי השתלטו הלילה ((בין ראשון לשני) על הספינה "מדלין", שהובילה את מה שכונה "משט החירות" בדרכה לרצועת עזה. הספינה נשאה על סיפונה 12 פעילים פרו-פלסטינים, בהם פעילת האקלים השוודית גרטה טונברג וחברת הפרלמנט האירופי רימה חסן, ונעצרה במים הבינלאומיים ללא התנגדות וללא נפגעים.

האירוע התרחש לאחר שחיל הים יצר קשר עם הספינה באמצעות מערכת תקשורת בינלאומית והזהיר: "השטח הימי של עזה נמצא תחת מצור צבאי, אם אתם רוצים להעביר סיוע הומניטרי אתם מתבקשים לעשות זאת דרך נמל אשדוד ובדרכים המקובלות".

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

טענות הפעילים – ותגובות צה"ל

לפי דיווחי הפעילים, עוד טרם ההשתלטות התקרבו אל הספינה ארבעה כלי שיט של חיל הים, ושני רחפנים ריססו "חומר לבן מגרד ובלתי-מזוהה". הפעילים טענו גם כי הותקפו ב"מלחמה פסיכולוגית", חוו שיבושים בתקשורת ואף השבתה זמנית של אמצעי הניווט.

יסמין אג'אר, אחת הפעילות, טענה: "אנחנו קרובים מאוד לעזה. יש לנו סיבה להאמין שזו מלחמה פסיכולוגית – ושהם תכננו את זה".

בצה"ל הבהירו כי "הסגר הימי על עזה הוטל בשנת 2009 בשל איומים קונקרטיים הנשקפים מצד ארגוני הטרור גם כיום". לפי גורמי צבא, מדובר ב"משט פרובוקטיבי שמטרתו ברורה – יצירת רעש תקשורתי בינלאומי", וכי "הפעילים סיכנו את חייהם בכך שנכנסו למרחב לחימה פעיל".

לאורך ההפלגה הפעילים שידרו "לייב" באינסטגרם ובערוצים ערביים. עם ההשתלטות, נותק הקשר עם הספינה. ברשתות פורסמו סרטונים מוקלטים מראש ובהם אמירות כמו: "אם הווידאו הזה מתפרסם נחטפתי במים בין-לאומיים, הפעילו לחץ לשחרר אותי מהר ככל האפשר".

Greta Thunberg after being arrested on the selfie flotilla by the Israeli Navy. pic.twitter.com/1wyCivi108 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) June 9, 2025

לאחר ההשתלטות, פרסם משרד החוץ תיעוד שבו נראים חיילי צה"ל מחלקים מים וכריכים לפעילים. בהודעה נכתב: "כל הנוסעים בטוחים – המופע נגמר".

"יאכטת סלפי" או סיוע הומניטרי

במשרד החוץ הישראלי לא חסכו בביקורת: "האזור הימי שלחופי הרצועה סגור לכלי שיט שלא קיבלו אישור – וזאת במסגרת מצור ימי חוקי. היאכטה טוענת כי היא מספקת סיוע הומניטרי. למעשה, זה גימיק תקשורתי ליחסי ציבור – יש פחות מאספקה בכמות של משאית אחת על הסיפון – זו 'יאכטת סלפי'".

"כל נוסעי 'יאכטת הסלפי' בריאים ושלמים. סופקו להם כריכים ומים. המופע הסתיים", צייצו במשרד החוץ. עוד הוסיפו: "ארגון ה-GHF העביר קרוב ל־11 מיליון מנות מזון ישירות לאזרחים בעזה. הסיוע שלא נצרך על ידי ה'סלבריטאים', יועבר לרצועה דרך ערוצי הסיוע ההומניטריים האמיתיים".

לפי גורמים בצה"ל, התבקשו הלוחמים "לא ליפול בפח הפרובוקציה", ולבצע את המשימה בשקט. השר ישראל כ"ץ הבהיר: "ראוי שגרטה האנטישמית וחבריה תומכי החמאס יראו בדיוק מיהו ארגון הטרור חמאס שבו באו לתמוך ולמענו הם פועלים, מה מעשי הזוועה שביצעו בנשים, זקנים וילדים ומול מי ישראל נלחמת להגנתה".

"אני מברך את צה"ל על ההשתלטות המהירה והבטוחה על משט 'מדלין' כדי למנוע מהם לפרוץ את הסגר ולהגיע לחופי עזה", הוסיף כ"ץ שהנחה להקרין לפעילי המשט לעזה את "סרטון הזוועות" מ-7 באוקטובר. "מדינת ישראל לא תאפשר לאיש להפר את הסגר הימי על עזה – שמטרתו למנוע העברת אמצעי לחימה לחמאס".

הספינה מועברת כעת לנמל אשדוד בליווי חיל הים. בצבא הבהירו כי הפעילים יועברו לטיפול משטרת ישראל. לפי ההערכות, הפעילים יגורשו למדינותיהם לאחר שיסיימו את הליך הבדיקה. האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא עימות פיזי – אך עם הד תקשורתי נרחב, כוונת תחילה מצד המארגנים לפרובוקציה בינלאומית, וביקורת חריפה מצד ישראל וגורמים בקהילה הבינלאומית.