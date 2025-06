נפרדים מאגדה: סולן הביץ' בויז בריאן ווילסון הלך לעולמו בגיל 82

המוזיקאי בריאן ווילסון (הביץ' בויז) הלך אמש (רביעי) לעולמו בגיל 82. ווילסון היה חולה בדמנציה ומצבו הלך והחמיר בשנה האחרונה. הוא נחשב לאחד המוזיקאים החשובים שהשפיעו על המוזיקה הפופולרית במאה ה-20.

הוא נולד בקליפורניה ולימים סיפר כי הוא ואחיו סבלו מהתעללות פיזית ונפשית מאביהם. כבר בגיל 16 הוא החל להקליט מוזיקה ובשנות ה-60 המוקדמות הקים עם שני אחיו קרל ודניס ווילסון את להקת ה"פנדלטוס" שאת שמה שינו אחר כך ל"ביץ' בויז".

בין השנים 1962 ו-1967 הוציאה הלהקה רצף של שירים שהפכו לקלאסיקות: "Surfin' USA" ;"Fun, Fun, Fun" ;"I Get Around" ;"Help Me Rhonda" ;"California Girls," "Wouldn't It Be Nice" ;"Good Vibrations. "הביץ' בויז" פעלו במקביל ללהקת "הביטלס" ופול מקרתני ו-ווילסון היו מיודדים והושפעו האחד מיצירתו האחד של השני, כפי שסיפרו במשך השנים.

ווילסון נאבק בהתמכרויות לסמים ואוכל ושקע בדיכאון בסוף שנות ה-60 אז גם נטש את הלהקה. הוא חזר בקריירת סולו ב-1988 עם אלבום בכורה אותו כתב והפיק. מאז פרסם עוד 11 אלבומי סולו.

אחד משני חברי ה"ביץ' בויז" המקוריים, אל ג'ארדין. אמר בראיון ל"אינדיפנדנט": "המחשבה הכי מנחמת כרגע היא שהתאחדת עם קארל ודניס, שרים יחד את ההרמוניות היפהפיות האלו שוב. אתה ענק צנוע שתמיד גרם לי לצחוק, ונחגוג את המוזיקה שלך לנצח. בריאן, אתגעגע אליך. עדיין יש בי את החום של השמש הלילה".

ווילסון הופיע בישראל פעמיים ב-2016 וב-2018 ונחשב לתומך של ישראל.