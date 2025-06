הסופר אתגר קרת יקבל פרס מפעל חיים מטעם אקו"ם

הסופר אתגר קרת זכה בפרס על מפעל חיים ע"ש דליה רביקוביץ'. כך הודיעה היום (חמישי) אקו"ם. האגודה הישראלית השומרת על זכויות היוצרים בישראל, פרסמה את שמות הזוכות והזוכים בפרסי אקו"ם בתחומי המוסיקה הקונצרטית, הספרות והשירה.

בנימוקי ועדת הפרס נכתב: "המפעל של קרת כסופר פועם ושוקק כבר יותר משלושים שנה, ואת הג'ולות שלו הוא מגלגל בכל דרך שבה אפשר לספר סיפור – בכתב ובעל פה, בספרים ובהצגות, בסרטים ובהסכתים, בעברית ובשפות זרות, בראיונות ובמערכונים, בקומיקס ובתערוכות, ועוד". עוד נכתב כי יצירתו של קרת הביאה מראשיתה רוח חדשה ומאווררת לספרות העברית – מערערת, מטרידה, משחקת, וכובשת לבבות. כתיבתו פתחה אפשרויות חדשות לקוראות ולקוראים, ואף ליוצרות וליוצרים".

פרס ע"ש שלמה טנאי לעידוד פרסום היצירה בתחום הסיפורת יוענק לספר "כישורי חיים" מאת עמיחי שלו, כתב יד המביא את סיפורה הנוגע ללב של יהודייה צעירה בריטית במשפחה מפורקת, אשר סובלת מבעיות אכילה, ושעבורה עלייה למדינת ישראל הצעירה היא הזדמנות להיחלץ מעולמה החונק ולפתוח דף חדש. בנימוקי הוועדה נכתב: "בכתיבה מיומנת, מוקפדת ומלאת פרטים, מלווה הסופר את הגיבורה שלו בסחרור חייה, ומחבר אותנו אליה בתהומות ובתקווה".

פרס ע"ש דבורה עומר לעידוד פרסום היצירה בתחום ספרות הילדים והנוער יוענק לספר "כל המשאלות שלי" מאת אירית שושני שמספר על עולמו הפנימי של ילד שביתו נהרס כתוצאה מנפילת רקטה. פרס ע"ש שלמה טנאי לעידוד פרסום היצירה בתחום השירה יוענק ל"טפרים" מאת אורלי עסיס. בנימוקי הוועדה נכתב: "עסיס מפזרת פיתויים, דימויים יפהפיים, אך הישגה הוא בדיבור הישיר והכן, היומני לפרקים. אין לה עניין בחידודים ובפיתולי לשון משוכללים. זו שירת אמת, שוברת לב ואמיצה".

פרס ע"ש אהרון אשמן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום הסיפורת יוענק לספר "לא רואים עליה – הפח נראה מצוין אבל השאסי דפוק לגמרי" מאת גלית דהן קרליבך. רומן מגולל את סיפורה של אישה שנעה בין שני קטבים "בשפה ערה וסוחפת, מתובלת בהומור". פרס ע"ש נתן יונתן ליצירה המוגשת בעילום שם בתחום השירה יוענק ל"יוצא בני למלחמה" מאת טלי בן ענת, המביא את סיפורה של אם, שגיוסו של בנה מוביל למפץ גדול בלבה, שעה שהעולם ממשיך לנוע במסלולו.

בתחום המוסיקה הקונצרטית יוענקו ארבעה פרסים: פרס ע"ש פאול בן חיים על מפעל חיים יוענק ליוצרת והמלחינה ד"ר הגר קדימה, מהיוצרות הבולטות בישראל שזכתה בפרסים בינלאומיים והאישה הראשונה בישראל שקיבלה תואר דוקטור בקומפוזיציה.

פרס ע"ש מנחם אבידום על הישג השנה ליצירה יוענק למלחין זיו קוז'וקרו על "Run! Into the Circles! Run out!". פרס ע"ש מרק קופטימן ליצירה המוגשת בעילום שם יוענק למלחין ליאור נבוק על היצירה "It was too late for man" ופרס ע"ש חיים אלכסנדר לעידוד היצירה יוענק למלחין אולג בוגוד על יצירתו "Crossroads".

הפרסים יוענקו בטקס שייערך ביום שני, 7 ביולי, בבית היוצר של אקו"ם בנמל תל-אביב. את האירוע ינחה דורי בן זאב וישתתפו בו "אנסמבל גלעד אפרת", "חמישיית קפריזה" ואמנים נוספים.