טראמפ קרא לתושבי טהרן להתפנות, ויצא מוקדם מפסגת G7 "בשל המצב במזרח התיכון"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא מוקדם מהמתוכנן מפסגת G7 בקנדה, על רקע ההתפתחויות במלחמה בין ישראל באיראן. דוברת הבית הלבן קרולין לוויט מסרה כי יציאתו מהפסגה מגיעה על רקע "מה שקורה במזרח התיכון".

מנהיגי ה-G7, ובהם טראמפ, פרסמו הכרזה משותפת, שבה הביעו מחויבות לשלום וליציבות במזרח התיכון, וכן תמיכה בזכותה של ישראל להגן על עצמה ובביטחונה של ישראל. "אנו מאשרים גם את חשיבות ההגנה על אזרחים", הוסיפו המנהיגים, "איראן היא המקור העיקרי לטרור וחוסר יציבות באזור. הבהרנו באופן עקבי שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. אנו קוראים לכך שפתרון המשבר האיראני יוביל להפחתה רחבה יותר במעשי האיבה במזרח התיכון, כולל הפסקת אש בעזה". הם התייחסו גם לעלייה במחירי הנפט: "נישאר ערים להשלכות על שווקי האנרגיה הבינלאומיים, אנו מוכנים לתאם בינינו ועם שותפים כדי לשמור על יציבות השוק".

נשיא צרפת עמנואל מקרון, המשתתף גם הוא בפסגה, אמר שארה"ב הציעה לאיראן מתווה להפסקת אש, וש"אם ארה"ב תצליח להשיג הפסקת אש, זה יהיה דבר טוב וצרפת תתמוך בכך".

קבוצת מדינות ה-G7, שמנהיגיהן עורכים פסגה משותפת שנתית מאז שנות ה-70, כוללת שבע מהמדינות בעלות הכלכלה הגדולה בעולם: ארצות הברית, צרפת, קנדה, איטליה, יפן, גרמניה ובריטניה. בשנות ה-90 רוסיה צורפה לקבוצה, שהפכה אז ל-G8, אך עם פלישתה לחצי האי קרים ב-2014 הוצאה ממנה. השנה הפסגה נערכת בפרובינציית אלברטה, קנדה.

לפני יציאתו מהפסגה קרא טראמפ ברשת החברתית 'TruthSocial' לפינוי טהרן מתושביה: "איראן הייתה צריכה לחתום על ההסכם שאמרתי לה לחתום עליו. לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. כולם צריכים להתפנות מטהרן מיד!" הפוסט שותף בחשבון הרשמי של הבית הלבן ברשת X, תוך הדגשת המשפט על פינוי טהרן.

"Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/oniUSgsMWA

— The White House (@WhiteHouse) June 16, 2025