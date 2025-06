ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית: "איראן מחביאה את האורניום המועשר לדרגה צבאית"

"איראן מחביאה את האורניום המועשר שלה לדרגה צבאית", כך אמר היום (רביעי) רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), לרשת בלומברג.

גרוסי הסביר כי שליחי הסוכנות נאלצו לעצור את פעילות הפיקוח שלהם באתרי הגרעין האיראני בשל המלחמה, והם אינם יודעים מה עלה בגורלם של 409 ק"ג אורניום מועשר לרמה של 60% שנשמר בעבר במתקן באספהאן. ייתכן שאיראן העבירה את החומר למקום מבטחים על רקע החשש מהפצצות ישראליות.

גרוסי מסר שישראל ערכה מספר תקיפות "משמעותיות מאוד על מתקני גרעין", ביניהן תקיפה על המתקן בנתנז. לטענתו, הושמדו האולמות שמעל הקרקע, כולל תחנת הכוח שבאמצעותה הופעל המתקן, וגם תשתיות תת-קרקע נפגעו. לדבריו, השמדת תחנת הכוח פגעה בוודאות בהליכים "העדינים במיוחד" של העשרת האורניום.

בהמשך הראיון טען גרוסי כי ישראל פגעה במתקן באספהאן, אך לא ניסתה לפגוע במתקן הרגיש שיושב מתחת לאדמה בתוך ההר בפרודו. גרוסי אמר כי הוא סומך על ארה"ב ועל ישראל, ובטוח שהן מבינות את ההשלכות ההרסניות של הפצצת מתקנים גרעיניים. ראש הארגון האיראני לאנרגיה אטומית, מוחמד אסלאמי, הדגיש כי למרות התקיפות של ישראל, מצב מתקני הגרעין טוב.

מוקדם יותר היום מסרה סבא"א כי שני מתקנים הקשורים לתוכנית הגרעין של איראן נפגעו בתקיפות צה"ל. שני המתקנים הם הסדנה בכרג' ומרכז המחקר בטהרן. בטהראן נהרס מבנה המשמש לייצור ובחינה של רוטורים של צנטריפוגות. בסדנה בכרג' נהרסו שני בניינים המשמשים לפיתוח וייצור רכיבים שונים של צנטריפוגות.

The IAEA has information that two centrifuge production facilities in Iran, the TESA Karaj workshop and the Tehran Research Center, were hit. Both sites were previously under IAEA monitoring and verification as part of the JCPOA.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 18, 2025