נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר השבוע את תכניות התקיפה באיראן, אך טרם החליט אם ומתי יצטרף הצבא החזק בעולם למלחמה. בתקשורת האמריקנית דווח ביומיים האחרונים כי מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב, הגנרל מייקל קורילה, נועד עם הנשיא טראמפ והציג לו את אפשרויות הפעולה השונות. עוד דווח כי צבא ארה"ב מרכז כוחות לקראת מתקפה אפשרית, ומציב מחדש את כוחותיו באזור בהתאם לתכניות הלחימה.

בין היתר, דווח על שינוע נושאות מטוסים למזרח התיכון, והעברת טייסות, כולל מפציצים אסטרטגיים כבדים לבסיסים אמריקנים סביב איראן. ב"פוקס ניוז" דווח הלילה (בין שישי לשבת) כי צבא ארה"ב מחזיק כעת חמש ספינות מלחמה במזרח הים התיכון, שמסייעות ליירט את מתקפות הטילים מאיראן. בתחילת השבוע הייתה באזור רק ספינת מלחמה אמריקנית אחת.

The U.S. Navy now has five guided-missile destroyers in the eastern Mediterranean, according to U.S. defense officials. This is a significant increase. Earlier this week, the U.S. had just one in the eastern Med. Following Israel's attack on Iran, the U.S. had two positioned in… pic.twitter.com/BeZ8AkDysW

— Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) June 20, 2025