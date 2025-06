דו"ח מודיעין אמריקאי: ארה"ב לא השמידה את מרכיבי הליבה של תוכנית הגרעין

דו"ח ראשוני של המודיעין האמריקאי מיום שני מצביע על כך שתוכנית הגרעין של איראן עוכבה רק בחודשים ספורים בעקבות התקיפה האמריקאית על מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולא "הושמדה לחלוטין" כפי שאמרו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו. המודיעין האמריקאי אמון בין היתר על המעקב אחר תכנית הגרעין האיראנית.

הדו"ח הודלף אתמול (שלישי) לרשת CNN בידי מקור אנונימי, ובהמשך צוטט מפי מקורות גם בניו יורק טיימס ובסוכנויות הידיעות 'רויטרס' ו-AP. על פי הדיווח ב-CNN הערכת סוכנות ביון ההגנה (DIA) הכפופה למשרד ההגנה היא שהתקיפות לא השמידו את מרכיבי הליבה של תכנית הגרעין, ולא פגעו במאגר האורניום המועשר לרמה גבוהה שאיראן צברה.

שני מקורות מודיעיניים מסרו הערכה דומה גם לסוכנות הידיעות AP. ב'וושינגטון פוסט' ציטטו "אנשים המעורים בפרטים", שלדבריהם דו"ח המודיעין מבוסס על הערכת נזקים של צבא ארה"ב בתום המתקפה, אך ציינו כי הערכה זו עשויה להשתנות לאחר שיצטבר מידע נוסף.

לפחות חלק ממצבור האורניום המועשר לדרגת 60% של איראן, מצבור ששוקל יותר מ-400 קילוגרמים ונחוץ ליצירת נשק גרעיני, הועבר מהאתרים שהופצצו טרם התקיפה האמריקאית ושרד – כך נכתב בדו"ח לפי הדיווח ב-AP. באותו הדיווח נכתב שהדו"ח קובע כי הצנטריפוגות הנדרשות להעשרת אורניום לרמות צבאיות נותרו ברובן שלמות.

ממצאי הדו"ח סותרים את הצהרותיהם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו בנוגע למצב מתקני הגרעין של איראן. בניו יורק טיימס ובתאגיד החדשות 'כאן' צוטטו גם גורמים ביטחוניים ומדיניים בישראל המודים שתוכנית הגרעין האיראנית לא הושמדה כליל.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש הבוקר את הדיווח ברשת החברתית שלו 'Truth Social': "פייק ניוז CNN, יחד עם הניו יורק טיימס הכושל, חברו בניסיון להפחית מערכה של אחת התקיפות הצבאיות המצליחות בהיסטוריה". בהמשך הבוקר אמר טראמפ בוועידת נאט"ו בהאג, הולנד שתוכנית הגרעין האיראנית "הוחזרה עשורים אחורה".

גם דוברת הבית הלבן כינה את הדיווח "פייק ניוז". בפוסט שפרסמה אתמול ברשתות החברתיות אמרה כי זו ה"הערכה" (המרכאות במקור) שגויה לחלוטין, וסווגה כסודית ביותר, אך "בכל זאת הודלפה ל-CNN בידי לוזר אנונימי, זוטר בקהילת המודיעין".

לטענתה ההדלפה הזו היא ניסיון להשפיל את הנשיא טראמפ, ולהכפיש את טייסי הקרב האמיצים שהשלימו משימה מושלמת.

????FAKE NEWS CNN STRIKES AGAIN:

This alleged "assessment" is flat-out wrong and was classified as "top secret" but was still leaked to CNN by an anonymous, low-level loser in the intelligence community.

The leaking of this alleged assessment is a clear attempt to demean…

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 24, 2025