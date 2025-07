"החות'ים תוקפים אוניות באכזריות, לא רואה את הסחר הימי חוזר לים האדום בקרוב"

"בחצי השנה האחרונה, חשבנו שהחות'ים חדלו מתקיפות אוניות ואז חזינו בשתי המתקפות השבוע והבנו שלא רק שהם ממשיכים, אלא שהם עושים זאת באופן אכזרי יותר", אומר ל'דבר' ד"ר יגאל מאור (69), ראש רשות הספנות והנמלים לשעבר.

החות'ים הטביעו בים האדום, תוך 24 שעות, ב-6 וב-7 ביולי, שתי אניות יווניות שהפליגו תחת דגל ליבריה, ורוב אנשי הצוות שעל סיפונן היו מהפיליפינים. הם עשו זאת בשיטת לחימה חדשה: תחילה שיגרו טילים מדויקים על האניות, לאחר מכן פשטו עליהן באמצעות מעין יחידת קומנדו ימית, חטפו חלק מהימאים, ובסופו של דבר מיקשו את האניות והטביעו אותן בלב הים.

אניית Magic Seas שנבנתה במקור בסין, אך נרכשה והופעלה על ידי החברה היוונית Allseas Marine עשתה את דרכה מסין לטורקיה עם מטען של דשנים ופלדה. האנייה היוונית הותקפה ב-6 ביולי בלב הים, כ-100 קילומטרים דרום-מערב לנמל חודיידה שבשליטת החות'ים. לאחר שהחות'ים הפציצו את האנייה והתקרבו אליה בשתי סירות מהירות, אנשי הביטחון שהיו על הסיפון השיבו באש. ה-Magic Seas קראה לעזרה בקשר, וחברת האם Allseas Marine היושבת באתונה אף פנתה לכוחות הצי הבריטי וכוח המשימה של האיחוד האירופי, אך התשובה שהתקבלה הייתה שאין אף כוח קרוב באזור, כך דווח בוול-סטריט ג'ורנל.

???? BREAKING: Houthi rebels sink Greek-owned Magic Seas in Red Sea, release drone video showing RPG attack & explosives. Crew of 22 rescued. Today, they hit another Greek ship, Eternity C, killing 4 seafarers. Red Sea trade in chaos—how long will this threat to global shipping… pic.twitter.com/I5ywFjLJZc

למחרת התקיפה, ב-7 ביולי, דווחו הרשויות בג'יבוטי כי כל אנשי הצוות של Magic Seas חולצו בבטחה על ידי ספינה שעברה באזור, והגיעו בשלום לחופי ג'יבוטי, אולם בסוכנות רויטרס דווח כי 6 מבין 22 אנשי הצוות נחטפו על ידי החות'ים.

גורלה של אניית Eternity C השייכת לחברה היוונית Cosmo Ship היה קטלני. מבין 25 העובדים שהיו על הסיפון, ארבעה ימאים אזרחי הפיליפינים נהרגו-6 נחטפו בידי החות'ים. כוח המשימה הימי של האיחוד האירופי חילץ ארבעה אנשי צוות לאחר שקפצו מהספינה בעת המתקפה. הימאים, שלושה מלחים פיליפינים ומאבטח יווני, חולצו לאחר כמעט 48 שעות בהם היו בגפם בלב הים. הם הצטרפו לשישה מלחים שחולצו לפני כן, גם הם לאחר כ-24 שעות בלב הים. 11 אנשי צוות עדיין מוגדרים נעדרים, נוסף על ארבעת ההרוגים והעשרה שחולצו. סוכנות הידיעות רויטרס דווחה מפי גורמי ביטחון כי 6 מבין 11 הנעדרים, כנראה נחטפו על ידי החות'ים.

BREAKING:

The Houthis have published a video of their attack against the Greek-owned bulk carrier Eternity C.

The killed a number of Filipino sailors and took several more hostage.

This video shows the ship sinking earlier today pic.twitter.com/Ze2DyWTUxq

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 9, 2025