המשטר הסורי פלש להר הדרוזים, והכריז הפסקת אש; נתניהו וכ"ץ: צה"ל יתקוף מיידית

המשטר הדרוזי הודיע היום (שלישי) על הפסקת אש בעיר א-סווידא שבהר הדרוזים, לאחר שכוחותיו נכנסו הבוקר לעיר. כלי תקשורת ממלכתיים בסוריה מדווחים שהצבא הסורי החל לסגת מהעיר א-סווידא, ובמקביל תועדו שיירות של אזרחים דרוזים המנסים להימלט מהעיר מחשש לחייהם. כניסת המשטר מהווה סכנה מיידית לאוטונומיה שהשיגו הדרוזים באזור עם נפילת משטר אסד.

Video footage showing forces of the Syrian government deployed in Al-Suwaidaa city pic.twitter.com/5HimPTZSp7

— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) July 15, 2025