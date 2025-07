אישה גרה עם ילדותיה במערה ביערות הגשם בהודו, אביהן הישראלי מבקש להביא אותן ארצה

נינה קוטינה, אזרחית רוסיה בת 40, ושתי בנותיה בנות 6 ו-4, נעצרו אתמול (רביעי) בידי משטרת מדינת המחוז קרנטקה בדרום הודו, אחרי שאותרו במערה מרוחקת ביערות הגשם.

השלוש אותרו בסיור שגרתי ב-9 ביולי סמוך לגבעת ראמה טירטה, אתר פולחן לאל ההינדי ראמה המשמש גם אתר תיירות פופולרי בחוף קרנטקה. המשטרה מסרה בהצהרה כי קוטינה בילתה את זמנה במערה במדיטציה לאור נרות, וכי אמרה לשוטרים החוקרים שהיא "מעוניינת להישאר ביער ולעבוד את אלוהים".

קוטינה התראיינה לערוץ ANI לאחר שנעצרה, וסיפרה כי החיים במערה היו נפלאים וכי בנותיה בריאות וחזקות בזכות המגע הרב עם הטבע. היא הוסיפה כי היו לה חמישה ילדים בני 5 עד 20, וטענה כי עברה למערה לאחר שלפני שנה בנה הבכור נהרג בתאונת דרכים בגואה, מה שגרם לה צער רב. החיים במערה, לדבריה, החזירו לה את האושר.

