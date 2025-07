ארה"ב נגד מקרון: "פרס לחמאס, סטירה לקורבנות ה-7 באוקטובר"

ההכרזה הדרמטית אמש (חמישי) של נשיא צרפת עמנואל מקרון, שלפיה מדינתו תכיר במדינה פלסטינית באופן רשמי בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר הקרוב, זכתה לתגובות נרחבות בזירה הבינלאומית. מדינות ערב ומנהיגי חמאס בירכו על הצעד, ובארצות הברית ובישראל הגיבו בגינוי חריף.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הדגיש כי מדובר במהלך חסר אחריות המשרת את האינטרסים של חמאס. "ארה"ב מתנגדת בתקיפות להודעתו של מקרון על כוונה להכיר במדינה פלסטינית", אמר רוביו. "ההחלטה הפזיזה הזו משרתת רק את תעמולת חמאס ומחזירה את תהליך השלום לאחור. זו סטירת לחי לקורבנות ה-7 באוקטובר".

This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron ’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.

לצד רוביו, גם חברים אחרים בהנהגה האמריקנית הביעו הסתייגות. הבית הלבן טרם הגיב באופן רשמי, אך גורמים בסביבתו של הנשיא מסרו כי ההחלטה הצרפתית התקבלה "בהפתעה, ובעיתוי בעייתי". יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת, ג'ורדן ברדלה, תקף אף הוא את המהלך: "מקרון נותן לחמאס, ארגון איסלאמיסטי קיצוני, הכרה מוסדית ובינלאומית בלתי צפויה. זו לא רדיפה אחר שלום – אלא מהלך פוליטי".

Macron's unilateral "declaration" of a "Palestinian" state didn't say WHERE it would be. I can now exclusively disclose that France will offer the French Riviera & the new nation will be called "Franc-en-Stine." https://t.co/zCZR0Fj9tc

בתוך אירופה, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הצטרף לקו הפרו-פלסטיני, והבהיר כי "לפלסטינים יש זכות בלתי ניתנת לערעור להקים מדינה משלהם. הפסקת אש תאפשר התקדמות להסכם שלום שיכלול גם הכרה במדינה פלסטינית". גם ראשי ממשלות קנדה, אוסטרליה ונורווגיה קראו לישראל לשנות את גישתה, ואישרו כי הם בוחנים הכרה עצמאית במדינה פלסטינית כבר בחודשים הקרובים.

מנגד, מדינות רבות בעולם הערבי בירכו על הודעת מקרון. משרד החוץ של ערב הסעודית מסר כי מדובר ב"החלטה היסטורית, המהווה ביטוי להתחייבות של הקהילה הבינלאומית לזכותו של העם הפלסטיני להקים מדינה עצמאית בגבולות 67', שבירתה מזרח-ירושלים". גם בירדן נמסר כי מדובר ב"צעד חשוב בדרך לביסוס פתרון שתי המדינות".

"חשוב שהמדינות ימשיך לנקוט בצעדים שיסייעו להוציא לפועל את ההחלטות הבין-לאומיות ויחזקו את המחייבות לחוק הבין-לאומי", הוסיף משרד החוץ הסעודי. "סעודיה מחדשת את קריאתה לשאר המדינות שלא הכירו עדיין במדינה פלסטינית – שינקטו צעדים חיוביים שכאלו ובעמדות רציניות התומכות בשלום ובזכויות העם הפלסטיני".

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s welcoming of the announcement made by President Emmanuel Macron of the French Republic regarding his country’s intention to recognize the State of Palestine. pic.twitter.com/jJ7ytIQVIK

סגנו של אבו מאזן, חוסיין א-שייח', כתב: "אנו מודים לנשיא מקרון על ההכרה החשובה, ועל עמידתו לצד העם הפלסטיני והמאבק הצודק שלו". בתנועת חמאס בירכו גם הם על המהלך: "אנו רואים בכך צעד חיובי בכיוון הנכון לעשיית צדק עם העם הפלסטיני. זוהי התפתחות מדינית שמעידה על התחזקות ההכרה הבין-לאומית בצדקת הסוגיה הפלסטינית".

התגובות בישראל היו חד-משמעיות. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף: "אנו מגנים בתוקף את החלטתו של מקרון. צעד כזה מתגמל טרור ויוצר אפשרות להקמת שלוחה איראנית נוספת, כפי שקרה בעזה. מדינה פלסטינית בתנאים אלה תהיה בסיס לשיגור להשמדת ישראל – לא לחיות בשלום לצידה".

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.

A Palestinian state in these conditions would be a…

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 24, 2025