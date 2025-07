הקומיקאי והמוזיקאי היהודי-אמריקאי תום לרר הלך לעולמו בגיל 97

הקומיקאי והמוזיקאי היהודי-אמריקאי תום לרר נפטר השבוע בגיל 97. לרר נולד במנהטן בניו יורק. סיים תואר שני במתמטיקה באוניברסיטת הרווארד, ורוב חייו לימד מתמטיקה שם ובמוסדות אקדמיים נוספים. התפרסם בשיריו הקומיים שליווה בנגינת פסנתר, ואת רובם כתב והלחין.

חלק משיריו עסקו במוטיבים מדעיים ומתמטיים, כמו The Elements שבו שר את שמות היסודות בטבלה המחזורת במנגינה מתוך אופרה של גילברט וסאליבן, ו-New Math שהתייחס בגיחוך לגישה פופולרית בלימודי המתמטיקה בבתי הספר בארה"ב בשנות ה-60 וה-70.

שירים אחרים שלו עסקו בביקורת פוליטית, במיוחד באלבום That Was the Year That Was מ-1965. בשיר Who's Next התייחס למרוץ החימוש הגרעיני: "צרפת השיגה את הפצצה, אך אין מה לבכות/הם בצד שלנו, יש לקוות/סין השיגה פצצה, אך נותרו תקוות/הם לא יחסלו אותנו בחמש השנים הקרובות".

את השיר Wernher von Braun מאותה השנה הקדיש למדען הגרמני בשם זה, ממציא הטיל הבליסטי. הוא היה חבר במפלגה הנאצית ושירת את גרמניה במלחמת העולם השנייה, ולאחר מכן עבר לארה"ב, גויס לנאס"א ותרם להגעת האדם לירח. לרר שר עליו: "אל תגידו שהוא היפוקריטי/תגידו שהוא א-פוליטי/אם הטיל ממריא, איפה ינחת לא משנה/'זו לא המחלקה שלי!' ורנר פון בראון עונה".

כמה משיריו בוצעו בעברית, בהם 'טנגו המזוכיזם' (The Masochism Tango) שהפך ל'טנגו מזוכיסטי' בתרגום דן אלמגור ובביצוע יהורם גאון.

לרר התיר ב-2020 שימוש חופשי בשיריו, כולל תרגום ופרודיות. את ההודעה על כך חתם במילים: "בקיצור, אני לא שומר עוד על זכויות כלשהן לאף אחד מהשירים שלנו, אז עזרו לעצמכם ואל תשלחו לי שום כסף".