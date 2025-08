עשרות הרוגים ופצועים במתקפה על קייב; נגרם נזק לבית של עובדת השגרירות הישראלית

לפחות 31 בני אדם נהרגו בלילה שבין חמישי לשישי במתקפת מל"טים וטילים רחבת היקף של רוסיה על הבירה האוקראינית קייב – אחת הקטלניות ביותר מאז פרוץ המלחמה. בין ההרוגים שלושה ילדים בגילאי שנתיים, שש ו־17, ולפחות 159 נפצעו בדרגות פציעה שונות, בהם 16 ילדים – המספר הגבוה ביותר של קטינים שנפגעו במתקפה על קייב מאז תחילת הלחימה.

על פי הודעת חיל האוויר האוקראיני, רוסיה שיגרה 309 מל"טים שמילאו את שמי העיר בזמזום מטריד במשך שעות, לצד שמונה טילי שיוט. "במספר מוקדים תועדו פגיעות ישירות ובניין מגורים קרס לחלוטין", נמסר מהרשויות.

בין הנפגעים – עובדת שגרירות ישראל באוקראינה. שר החוץ גדעון סער מסר כי "אני מגנה את התקיפות הרוסיות נגד שכונות מגורים בקייב, שהביאו לאובדן חיים עצום וטרגי. שולח תנחומים למשפחות הקורבנות ואיחולי החלמה מהירה לפצועים הרבים. דיברתי זה עתה עם מזכירתו של שגריר ישראל באוקראינה, שהבית שלה נפגע מהתקיפות. אנו קוראים לשלום יציב ובר-קיימא, אשר יבטיח את ביטחון אוקראינה".

במקביל, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר כי "אנחנו סומכים על זה שהשיחות עם אוקראינה יימשכו", והוסיף כי במוסקבה מתייחסים בחיוב לשיחות – וכי גם "תגובת האוקראינים הייתה חיובית. הסכמנו לנהל מו"מ בלי מצלמות ובאווירה רגועה". עם זאת, הבהיר כי "המטרות שלנו באוקראינה לא השתנו".

בקרבות הקרקע דווח על קרבות עזים סביב העיירה צ'אסיב יאר שבמחוז דונייצק. רוסיה טענה כי כבשה אותה, אך אוקראינה הכחישה והבהירה כי הלחימה נמשכת. הרשויות האוקראיניות הכריזו על יום אבל לאומי.

ראש ממשלת אוקראינה יוליה סבירידנקו אמרה כי "לעולם יש כל כלי נדרש כדי להבטיח שרוסיה תועמד לדין. מה שחסר הוא לא כוח – אלא רצון".

