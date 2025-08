שגריר ארה"ב ביקר בעזה עם שליח טראמפ: "חמאס שונא את קרן הסיוע ההומניטרית"

שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי ביקר ברצועת עזה לצד שליחו של טראמפ, סטיב וויטקוף. "בחנתי את תוכנית חלוקת האוכל ההומניטרית של קרן GHF. חמאס שונא את הקרן כי היא מאכילה את האנשים והסיוע לא נשדד. יותר מ-100 מיליון מנות חולקו בחודשיים", כתב ברשת X.

This morning I joined @SEPeaceMissions Steve Witkoff for a visit to Gaza to learn the truth about @GHFUpdates aid sites. We received briefings from @IDF and spoke to folks on the ground. GHF delivers more than one million meals a day, an incredible feat! pic.twitter.com/GyVK5cwNgZ

