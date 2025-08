עשרות אלפים הפגינו בסידני, חלקם עם דגלי אל-קאעידה: "להציל את עזה"

עשרות אלפי בני אדם השתתפו היום (ראשון) ב"צעדת האנושיות" שנערכה בגשר הנמל של סידני, אוסטרליה במחאה על המשך הלחימה ברצועת עזה. את האירוע יזמה תנועת Palestine Action Group Sydney, שטענה כי "לפחות 127 בני אדם, בהם 85 ילדים, מתו עד כה מרעב בעזה, לצד יותר מאלף שנהרגו כשעמדו בתור לסיוע הומניטרי".

לפי הודעת התנועה, "הרעבת שני מיליון תושבי עזה היא חלק מתכנית רחבה יותר, שעליה הכריזו שוב ושוב מנהיגים ישראלים – להרוג או לגרש את כל האוכלוסייה הפלסטינית מעזה. זה רצח עם. גם אם, תחת לחץ עולמי, ישראל תאפשר זמנית הכנסת מזון – זו לא תהיה סופה של מטרת ישראל לנקות את הרצועה אתנית".

הצעדה, שהחלה בלנג פארק והסתיימה סמוך לקונסוליה האמריקנית, עברה בגשר האייקוני של העיר, שנסגר זמנית לתנועה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון של ניו סאות' ויילס. המשטרה ניסתה למנוע את קיומה, אך השופטת בלינדה ריג פסקה כי ההפגנה תותר, למרות החששות הביטחוניים.

המפגינים נשאו שלטים שקראו להפסקת אש מיידית בעזה, חלקם נשאו סירים ומחבתות כסמל לרעב. בין המשתתפים: מייסד ויקיליקס ג'וליאן אסאנג', חבר הפרלמנט אד חוסיק, וראש ממשלת ניו סאות' ויילס לשעבר, בוב קאר. במהלך ההפגנה נצפו סמלים אנטישמיים, בהם שלט עם מגן דוד וצלב קרס, דימויים של ראש הממשלה נתניהו עם שפם של היטלר ודגלי אל-קאעידה.

Nazi symbols paraded through Sydney – they can never help themselves

Pay careful attention if you know anyone who attended today's anti-Jewish rally in Sydney. pic.twitter.com/wso48xSoip

— Australian Jewish Association (@AustralianJA) August 3, 2025