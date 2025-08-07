דו"ח ה-FBI: זינוק מדאיג בפשעי השנאה האנטישמיים בארה"ב

שלוש מכוניות הוצתו בלילה שבין שלישי לרביעי במיזורי, ולצידן רוסס גרפיטי עם הכיתוב "מוות לצה"ל". גרפיטי נוסף שרוסס לא רחוק משם כלל איומים כלפי תושב המקום שאחד מבני משפחתו שירת בצה"ל. המשטרה המקומית, בשיתוף ה-FBI, חוקרים את האירוע המוגדר חשד לפשע שנאה.

שעות ספורות אחרי האירוע, ה-FBI חשף את נתוני פשעי השנאה ל-2024. הדו"ח שבו נחשפו הנתונים הראה כי מספר פשעי השנאה המבוססים על מניע אחד (Single-Bias) נגד יהודים עלה ל-1,938 מקרים אשתקד, עלייה של 5.8% לעומת 2023, והמספר הגבוה ביותר שתועד מאז החל ה-FBI לאסוף נתונים ב-1991.

המקרים שתוארו בתור פשעי שנאה בעלי מניע אחד, שאינם מעורבים במניעים נוספים, כללו 178 תקיפות פיזיות נגד יהודים, לעומת 174 ב-2023. אלו המספרים הגבוהים ביותר של תקיפות פיזיות שנרשמו בשנה אחת נגד יהודים בהיסטוריה האמריקאית.

אף שרק 2% מאוכלוסיית ארה"ב הם יהודים, פשעי השנאה מבוססי מניע אחד נגדם היו 16% מפשעי השנאה המדווחים, וכמעט 70% מכלל פשעי השנאה על רקע דתי ב-2024.

על פי נתוני הליגה נגד השמצה, אשר עוקבת אחר מקרים פליליים ולא-פליליים של שנאה נגד יהודים, תועדו ב-2024 לא פחות מ-9,354 אירועים אנטישמיים, עלייה של 5% לעומת השנה הקודמת, והמספר הגבוה ביותר מאז החלה הליגה לתעד נתונים אלה ב-1979. תקיפות פיזיות, אשר נחשבות לחמורות ביותר, עלו ב-21%.

"הקהילה היהודית עדיין מלקקת את פצעיה בעקבות שני פיגועים אנטישמיים קטלניים בחודשים האחרונים", אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "המספר חסר התקדים של פשעי שנאה אנטישמיים שתיעד ה-FBI ב-2024 תואם את הדיווחים שלנו, וחשוב מכך, את החוויה היומיומית של יהודים כיום. מאז הטבח שביצע חמאס בישראל ב-7 באוקטובר יהודים אמריקאים לא זכו לרגע של שקט, וחוו אנטישמיות בבתי ספר, בקמפוסים, במרחב הציבורי, במקומות העבודה ובמוסדות יהודיים. על הממשלה וההנהגה להתייחס ברצינות לנתונים הללו, ולנקוט צעדים הולמים להגנה על כל אזרחי ארה"ב מפני מכת פשעי השנאה".

ברק סלע, עמית מחקר בקנדי סקול לממשל בהרווארד, טוען כי העלייה באנטישמיות אינה קשורה רק לישראל. "פשעי השנאה נגד יהודים נמצאים בעלייה מאז 2017", אומר סלע ל'דבר', "כולל קפיצה ניכרת ב-2022 לפני פרוץ המלחמה".

סלע, מומחה ליחסי ישראל-ארה"ב ויהדות התפוצות, מוסיף כי מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר נרשמה עלייה דרמטית של אנטישמיות בכל העולם, וארה"ב אינה ייחודית במובן הזה. "האנטישמיות היא תופעה עמוקה ושורשית, והיא חיה שישנה שינה קלה מאוד ורק מחכה להזדמנות להתעורר. כדי להבין את סיבת עלייתה צריך להבין את האנטישמיות קודם כול כתיאוריית קונספירציה מאוד מפותחת, שטוענת שיהודים הם האיום הגדול ביותר, ובכל תקופה היא מתפתחת ומשנה צורה בהתאם למה שנחשב הדבר הכי נורא ובלתי מוסרי בעולם. כשזה היה הקומוניזם – היינו קומוניסטים, כשזה הקפיטליזם – אנחנו הקפיטליסטים.

"כיום אנחנו רואים עלייה חדה באנטישמיות בארה"ב גם משמאל וגם מימין. מבחינת השמאל, אם הגזענות והקולוניאליזם הם הדברים הכי בלתי ראויים בעולם, היהודים, ומדינת ישראל כמייצג של העם היהודי, הפכו להיות הכי גזעניים והכי קולוניאליסטים. בימין, אם הדבר הכי מסוכן הוא האליטה של התקשורת ובעלי ההון, אז היהודים הם לכאורה הנציגים הבולטים של האליטה הזו. ראינו זאת באובססיה למקרה של ג'פרי אפשטיין והטענות שהוא סוכן מוסד, או בהאשמת היהודים במשבר ההגירה, כמו בתאוריית ההחלפה שקידמו טאקר קרלסון ודומיו".

סלע מסביר כי אמריקאים רבים וגם חלק מהקהילה היהודית מאשימים את ישראל בעליית האנטישמיות, אך מדובר בעיוות היסטורי, מכיוון שמדינת ישראל דווקא הייתה חלק חשוב בהקטנת ממדי האנטישמיות בארה"ב. אחרי הקמת המדינה ב-1948 ובפרט אחרי מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל הפכה לסמל של גאווה עבור היהודים, אך גם עבור אמריקאים רבים, והייתה חלק חשוב בשגשוג של יהודי ארה"ב.

הליגה נגד השמצה קראה הבוקר לקונגרס לאשר את החוק הדו-מפלגתי H.R. 2588 לשיפור הדיווח ולמניעת פשעי שנאה, אשר יחייב גופי אכיפת חוק לדווח באופן אמין ל-FBI כדי להיות זכאים למימון פדרלי.

סלע מסביר כי מדובר בחוק חשוב, שיאפשר להפיק דו"חות אמינים יותר לגבי פשעי שנאה בכלל ואנטישמיות בפרט. "הדו"ח של ה-FBI שפורסם הבוקר נחשב לדו"ח הכי אמין, ואף שברור שיש בו תת-דיווח, אנחנו רואים בדו"חות שלהם עלייה מדאיגה בפשעי שנאה נגד יהודים. כ-37 מדינות ברחבי ארה"ב אימצו את הגדרת IHRA לאנטישמיות, שהמגדירה גם צורות מסוימות של התבטאויות נגד ישראל כאנטישמיות – למשל הגדרת מדינת ישראל כפרויקט גזעני או השוואה של ישראלים לנאצים. אימוץ החוק הזה יעזור גם להבדיל בין ביקורת לגיטימית על ממשלת ישראל לבין התבטאויות שנובעות מסטנדרט כפול או שנאת יהודים".