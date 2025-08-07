דבר העובדים בארץ ישראל
יום חמישי י"ג באב תשפ"ה 07.08.25
גל חום כבד ברחבי הארץ: טמפרטורות קיצוניות ולחות כבדה

עומסי חום כבדים צפויים היום (ה') מהצפון ועד הדרום, כולל באזורים ההרריים | בסוף השבוע צפויה התחממות נוספת, עם כ-48 מעלות בבקעה ובערבה | הקלה תיתכן רק בשבוע הבא

חוף הים בתל אביב (צילום: פלאש90)
עדכון אחרון: 07.08.2025 | 7:03
    מזג האוויר היום (חמישי) יהיה חם מאוד ויבש ברוב אזורי הארץ. עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים במיוחד באזורי גוש דן, הגליל, עמק יזרעאל, השרון, שפלת יהודה, צפון הנגב והערבה. עומסי החום יגיעו לשיאם בין השעות 11:00 ל‑20:00, ולאחר מכן צפויים להיחלש לקראת הערב. החום מורגש במיוחד בגלל הטמפרטורות הגבוהות ולחות יחסית גבוהה באזורים הסמוכים לחוף.

    בסוף השבוע ימשיך גל החום להתחזק. צפויות טמפרטורות גבוהות במיוחד, עם עומסי חום כבדים מאוד כמעט בכל הארץ. בערים הפנימיות ובאזור ירושלים ייתכנו טמפרטורות של כ‑40 מעלות, ובבקעת הירדן ובסביבות ים המלח ייתכן שהחום יגיע ל‑48 מעלות ואף יותר. החוף יהיה מהביל עם לחות גבוהה ותחושת חום כבדה. גל החום צפוי להימשך לפחות עד תחילת השבוע הבא.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
    ירושלים 24-38
    תל אביב 27-37
    חיפה 26-35
    באר שבע 25-38
    רמלה 26-36
    עפולה 25-37
    טבריה 26-39
    אילת 28-40
    צפת 23-34
    קריית שמונה 22-33

