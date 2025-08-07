גל חום כבד ברחבי הארץ: טמפרטורות קיצוניות ולחות כבדה

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה חם מאוד ויבש ברוב אזורי הארץ. עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים במיוחד באזורי גוש דן, הגליל, עמק יזרעאל, השרון, שפלת יהודה, צפון הנגב והערבה. עומסי החום יגיעו לשיאם בין השעות 11:00 ל‑20:00, ולאחר מכן צפויים להיחלש לקראת הערב. החום מורגש במיוחד בגלל הטמפרטורות הגבוהות ולחות יחסית גבוהה באזורים הסמוכים לחוף.

בסוף השבוע ימשיך גל החום להתחזק. צפויות טמפרטורות גבוהות במיוחד, עם עומסי חום כבדים מאוד כמעט בכל הארץ. בערים הפנימיות ובאזור ירושלים ייתכנו טמפרטורות של כ‑40 מעלות, ובבקעת הירדן ובסביבות ים המלח ייתכן שהחום יגיע ל‑48 מעלות ואף יותר. החוף יהיה מהביל עם לחות גבוהה ותחושת חום כבדה. גל החום צפוי להימשך לפחות עד תחילת השבוע הבא.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים 24-38

תל אביב 27-37

חיפה 26-35

באר שבע 25-38

רמלה 26-36

עפולה 25-37

טבריה 26-39

אילת 28-40

צפת 23-34

קריית שמונה 22-33