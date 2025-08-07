דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי י"ג באב תשפ"ה 07.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
30.4°תל אביב
  • 31.0°ירושלים
  • 30.4°תל אביב
  • 29.0°חיפה
  • 29.9°אשדוד
  • 32.3°באר שבע
  • 40.4°אילת
  • 35.7°טבריה
  • 30.0°צפת
  • 32.0°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
בעולם

לאחר ביקור השליח ויטקוף: טראמפ מתכנן להיפגש עם פוטין וזלנסקי

נשיא ארה"ב מתכנן להיפגש עם נשיא רוסיה פוטין, ייתכן שכבר בשבוע הבא, ולאחר מכן לפגוש את נשיא אוקראינה ואולי לערוך מפגש משולש בהמשך | ויטקוף ביקר השבוע במוסקבה; זלנסקי: "הלחץ עליהם עובד"

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ (צילום: REUTERS/Leah Millis)
נשיא ארה״ב דונלד טראמפ (צילום: REUTERS/Leah Millis)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 07.08.2025 | 10:22
נושאים קשורים:

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכוון להיפגש פנים אל פנים עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין – ייתכן שכבר בשבוע הבא, כך דיווח אמש (רביעי) הניו יורק טיימס, תוך ציטוט של שני מקורות המעורים בפרטים.

לאחר המפגש עם פוטין צפוי טראמפ לפגוש את נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, ובהמשך אולי גם לערוך מפגש משולש עם פוטין וזלנסקי. טראמפ הודיע על התוכניות הללו בשיחת טלפון שערך אמש (רביעי) עם זלנסקי ומנהיגי האיחוד האירופי, כך מסרו מקורות לניו יורק טיימס.

על פי הדיווח, בפגישות הצפויות ישתתפו רק שלושת הנשיאים של רוסיה, אוקראינה וארה"ב, ללא נציגים אירופאים. אחד המקורות של העיתון האמריקאי אמר כי המנהיגים האירופיים קיבלו ללא התנגדות את תוכניתו של טראמפ לפגוש את פוטין, זאת לאחר שזלנסקי אמר בנאומו זמן קצר לפני כן "נראה כי רוסיה נוטה יותר להפסקת אש" לאחר ביקורו של השליח המיוחד של ארה"ב, סטיב ויטקוף, במוסקבה. זלנסקי הוסיף כי "הלחץ עליהם עובד. אבל העיקר הוא שהם לא מרמים אותנו בפרטים – לא אותנו ולא את ארה"ב".

בדבריו על שיחותיו של ויטקוף עם פוטין במוסקבה, טראמפ כינה את הפגישה "פרודוקטיבית ביותר". בפוסט שפרסם ברשתות טען כי "נעשתה התקדמות גדולה" מבלי להיכנס לפרטים. "כולם מסכימים שהמלחמה הזו חייבת להסתיים, ונעבוד על זה בימים ובשבועות הבאים. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין הזה!", כתב טראמפ ברשת Truth שבבעלותו.

לפי גורם רשמי בבית הלבן, שצוטט על ידי סוכנות הידיעות רויטרס, הסנקציות החדשות שטראמפ איים להטיל על רוסיה צפויות להיות מיושמות מחר (שישי), למרות שהפגישה בין פוטין לויטקוף עברה בהצלחה ו"הרוסים נוטים להמשיך בקשר".

ויטקוף ופוטין ערכו שלשום (שלישי) פגישה של כשלוש שעות במוסקבה שמטרתה הייתה למצוא הסדר שיאפשר לקדם את פתרון המשבר בין רוסיה למערב ויצמצם את הנזק שנוצר בשבועות האחרונים בעקבות מה שטראמפ הגדיר כ"אכזבה" מפוטין, והפעלת לחץ גדול יותר על רוסיה בשלושה נתיבים: סנקציות משניות שהוטלו על מי שסוחר עם רוסיה (במיוחד על הודו הרוכשת מרוסיה נפט), מכירת נשק מתקדם רב לאוקראינה, ושליחת שתי צוללות גרעיניות ל"מיקומים רלוונטיים" כדי לשדר למוסקבה מסר מאיים.

ערב הפגישה עם ויטקוף אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס שלושה מקורות המקורבים לקרמלין כי פוטין לא ייכנע לאולטימטום של טראמפ, משום שהוא מאמין שרוסיה מנצחת במלחמה ומטרותיו הצבאיות קודמות מבחינתו לרצון שלו לשפר את היחסים עם ארה"ב. הם אמרו גם כי פוטין אינו סבור שסנקציות אמריקניות נוספות ישפיעו באופן דרמטי על הכלכלה הרוסית.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!