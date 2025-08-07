לאחר ביקור השליח ויטקוף: טראמפ מתכנן להיפגש עם פוטין וזלנסקי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכוון להיפגש פנים אל פנים עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין – ייתכן שכבר בשבוע הבא, כך דיווח אמש (רביעי) הניו יורק טיימס, תוך ציטוט של שני מקורות המעורים בפרטים.

לאחר המפגש עם פוטין צפוי טראמפ לפגוש את נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, ובהמשך אולי גם לערוך מפגש משולש עם פוטין וזלנסקי. טראמפ הודיע על התוכניות הללו בשיחת טלפון שערך אמש (רביעי) עם זלנסקי ומנהיגי האיחוד האירופי, כך מסרו מקורות לניו יורק טיימס.

על פי הדיווח, בפגישות הצפויות ישתתפו רק שלושת הנשיאים של רוסיה, אוקראינה וארה"ב, ללא נציגים אירופאים. אחד המקורות של העיתון האמריקאי אמר כי המנהיגים האירופיים קיבלו ללא התנגדות את תוכניתו של טראמפ לפגוש את פוטין, זאת לאחר שזלנסקי אמר בנאומו זמן קצר לפני כן "נראה כי רוסיה נוטה יותר להפסקת אש" לאחר ביקורו של השליח המיוחד של ארה"ב, סטיב ויטקוף, במוסקבה. זלנסקי הוסיף כי "הלחץ עליהם עובד. אבל העיקר הוא שהם לא מרמים אותנו בפרטים – לא אותנו ולא את ארה"ב".

בדבריו על שיחותיו של ויטקוף עם פוטין במוסקבה, טראמפ כינה את הפגישה "פרודוקטיבית ביותר". בפוסט שפרסם ברשתות טען כי "נעשתה התקדמות גדולה" מבלי להיכנס לפרטים. "כולם מסכימים שהמלחמה הזו חייבת להסתיים, ונעבוד על זה בימים ובשבועות הבאים. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין הזה!", כתב טראמפ ברשת Truth שבבעלותו.

לפי גורם רשמי בבית הלבן, שצוטט על ידי סוכנות הידיעות רויטרס, הסנקציות החדשות שטראמפ איים להטיל על רוסיה צפויות להיות מיושמות מחר (שישי), למרות שהפגישה בין פוטין לויטקוף עברה בהצלחה ו"הרוסים נוטים להמשיך בקשר".

ויטקוף ופוטין ערכו שלשום (שלישי) פגישה של כשלוש שעות במוסקבה שמטרתה הייתה למצוא הסדר שיאפשר לקדם את פתרון המשבר בין רוסיה למערב ויצמצם את הנזק שנוצר בשבועות האחרונים בעקבות מה שטראמפ הגדיר כ"אכזבה" מפוטין, והפעלת לחץ גדול יותר על רוסיה בשלושה נתיבים: סנקציות משניות שהוטלו על מי שסוחר עם רוסיה (במיוחד על הודו הרוכשת מרוסיה נפט), מכירת נשק מתקדם רב לאוקראינה, ושליחת שתי צוללות גרעיניות ל"מיקומים רלוונטיים" כדי לשדר למוסקבה מסר מאיים.

ערב הפגישה עם ויטקוף אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס שלושה מקורות המקורבים לקרמלין כי פוטין לא ייכנע לאולטימטום של טראמפ, משום שהוא מאמין שרוסיה מנצחת במלחמה ומטרותיו הצבאיות קודמות מבחינתו לרצון שלו לשפר את היחסים עם ארה"ב. הם אמרו גם כי פוטין אינו סבור שסנקציות אמריקניות נוספות ישפיעו באופן דרמטי על הכלכלה הרוסית.