דבר העובדים בארץ ישראל
יום חמישי י"ג באב תשפ"ה 07.08.25
histadrut
החטופים והנעדרים

משפחות החטופים לרמטכ"ל: "אל תיתן יד להקרבתם, העם רוצה לסיים את המלחמה"

המשפחות כתבו לרמטכ"ל אייל זמיר לקראת כינוס הקבינט שיוחלט בו אם הלחימה תורחב גם לאזורים שבהם מוחזקים חטופים | עינב צנגאוקר: "נתניהו הבטיח לי שיביא הסכם שיחזיר את כולם. הוא שיקר לי"

צעדת משפחות החטופים בתל אביב (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)
דבר
עדכון אחרון: 07.08.2025 | 10:28
נושאים קשורים:

משפחות החטופים וארגוני המחאה מעלים הילוך לקראת ישיבת הקבינט הערב (חמישי) שבה יוחלט אם להרחיב את הלחימה גם לאזורים שבהם מוחזקים חטופים.

"הרמטכ"ל זמיר, אל תתן יד להקרבת החטופים!", כתב מטה המשפחות להשבת החטופים. "אתה מפקד צבא העם: רצון העם הוא לסיים את המלחמה ולהחזיר את החטופים. זכור את ערכי צה״ל: לא משאירים אף אחד מאחור.

"הרמטכ״ל, אנחנו מבקשים ממך, תעמוד איתן. אתה המפקד העליון, אל תסכים לסכן את יקירנו. האמת ברורה: 80% מהציבור תומך בהסכם כולל להשבת 50 החטופים והחטופה ובעד סיום הלחימה. לכן יש רק החלטה אחת שהממשלה יכולה וצריכה לקבל – למלא אחר רצון העם, ולחתום מיידית על הסכם שיחזיר את כולם הביתה.

"כל החלטה אחרת היא חתירה נגד רצון העם ונגד ערכי הרעות והערבות ההדדית. כל החלטה אחרת תהיה בלתי אנושית בעליל ותמיט אסון על החטופים והחטופה ועל מדינת ישראל כולה. משפחות החטופים והחטופה קוראות למפקדי צה״ל בכל הרמות והדרגים לא לפעול באופן שיסכן את חיי החטופים וימנע את הסיכוי להשבתם של החללים".

עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, קראה לציבור לצאת להפגין הערב בירושלים מחוץ לישיבת הקבינט: "זהו ערב גורלי לחיי המדינה שלנו. נתתי בשבועות האחרונים סיכוי להסכם, נתניהו הבטיח לי שיביא הסכם שיחזיר את כולם. אבל הוא ניצל את הכאב שלי, של המשפחות, של העם הפצוע, סיכל את העסקה. מי שמדבר על הסכם כולל לא הולך לכבוש את הרצועה ומעמיד חטופים וחיילים בסכנה. הוא שיקר לי, הוא שיקר לכולנו.

"אני מבקשת מכל אחד ואחת מכם – בואו איתנו הערב מול ישיבת הקבינט בירושלים, בואו נעצור את זה ביחד. החל מהערב, אנחנו נשטוף את הרחובות בכל רחבי הארץ ביחד".

צה״ל ובכירי מערכת הביטחון קובעים שהמלחמה חייבת להסתיים, הרמטכ״ל מזהיר שהמשך יסכן את חיי החטופים, רוב מוחלט של אזרחי ישראל מעוניין בסיום המלחמה והתחלת שיקום, אבל ממשלת מיעוט קיצוני מתעקש לגרור אותנו לאסון ביטחוני וביודעין גוזרת גזר דין מוות על החטופים והחיילים.

ארגוני המחאה הודיעו על אירועים במוקדים שונים ברחבי הארץ החל מ-19:00, בהם תל אביב, הרצליה, צומת כרכור, צומת מסמיה, הוד השרון, ראש העין, כפר סבא, חיפה, מחלף ינאי, כיכר חורפיש אלקוש, בית השיטה, צומת הגומא, צומת יסוד המעלה, צומת ראש פינה, גשר בית רבן וצומת צמח.

