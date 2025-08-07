נשיא העליון קבע: הדיון בעתירות נגד פיטורי היועמ"שית יתקיים ב-3 בספטמבר בהרכב שופטים מורחב

הדיון בהדחת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה יתקיים ב-3 בספטמבר בהרכב של תשעה שופטים, כך קבע נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שגם יעמוד בראשות ההרכב.

הממשלה החליטה בשבוע שעבר להדיח את בהרב-מיארה, אך המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג קבע כי ההחלטה מוקפאת עד ביקורת שיפוטית, ואסר על הממשלה לחפש מחליף ליועמ"שית עד לדיון בבג"ץ. עם זאת, שרים בממשלה, בהם שר התקשורת שלמה קרעי, קראו להחרים את בהרב-מיארה ולהתעלם מהנחיותיה.

ההרכב שקבע עמית יכלול גם את השופטים סולברג, דוד מינץ, יוסף אלרון, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ וחאלד כבוב.