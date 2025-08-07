עובדים שפונו מבתיהם בימי עם כלביא יהיו מוגנים מפני פיטורים מהיום, בכפוף לאישור המליאה

מי שפונה מביתו בשל הנזק שנגרם לביתו במבצע עם כלביא יהיה מוגן מפני פיטורים למשך שלושה חודשים, כך אישרה היום (חמישי) לקריאה שנייה ושלישית. ההצעה צריכה עוד לעבור במליאת הכנסת, שתתכנס רק בסוף אוקטובר.

בהצעת החוק המקורית נקבע כי ההוראה תחול רטרואקטיבית מיום תחילת המערכה מול איראן, ב-13 ביוני 2025, בכל הקשור לתביעות אזרחיות. בדיון טענו נציגי המעסיקים ומשרד המשפטים כי תחולה רטרואקטיבית, גם ללא ענישה פלילית, אינה הוגנת כלפי מעסיקים בשל חלוף זמן רב מיום פרוץ המערכה ועד פרסום התיקון. לכן החליטה הוועדה להחיל את התיקון רק החל מהיום, 7 באוגוסט 2025. עם זאת, בדיון הודגש כי ייתכן שעובדים שפוטרו מסיבה זו גם לפני כן יוכלו לפנות לבתי הדין לעבודה ולטעון כי פיטוריהם נעשו שלא בתום לב. החקיקה צפויה לאסור פיטורי עובדים שפונו מבתיהם גם במישור הפלילי.

במהלך הדיון דיווחה נציגת משרד העבודה כי במבצע עם כלביא התקבלו במוקד המשרד פניות על קשיים של עובדים שפונו מבתיהם עקב נזק מול מעסיקיהם. עם זאת, אמרה כי לא ידוע בשלב זה על תופעה של פיטורי עובדים מסיבה זו, והדגישה כי המשרד קידם את תיקון החוק כבר מראשית ימי המבצע כדי למנוע היווצרות של תופעה כזו. נציגי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה וההסתדרות ציינו אף הם שלא התקבלו פניות של עובדים על פיטורים, אך העריכו כי קיימים מקרים שלא דווחו וכי עוד עלולים לקרות, ועל כן הביעו תמיכה בתיקון.

יו"ר הוועדה ח"כ מיכל וולדיגר (הציונות הדתית): "קיימת מורכבות בין העובד שביתו נפגע וזקוק להגנה לבין בעל עסק עצמאי שצריך בעצמו לשרוד בתקופה מורכבת ולמצוא פתרונות, וצריך למצוא את האיזון הנכון. הוועדה סבורה שתחולה מיום אישור התיקון כאן תיתן מענה הוגן ומאוזן לשני הצדדים, לצד הפתרונות והחוקים הקיימים כיום ביחס להליכי פיטורים.

"מועד העברת התיקון מוסיף גם הוא על הקושי, שכן קשה להבין מה יהיה המענה כעת עבור אדם שאולי פוטר לפני קרוב לחודשיים, בזמן שהפיטורים לא היו אסורים. לא נעכב את החוק הנוכחי אבל נבקש ממשרדי הממשלה לקדם הוראת חוק קבועה שתאפשר בעתיד לשר או למשרד להוציא החלטה מיידית להגנה על עובדים שתחול במצבי חירום, באופן שימנע את הצורך בהליך ארוך ומורכב".