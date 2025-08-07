'חברת תעופה ג'נוסיידלית': משרדי אל על בפריז הושחתו

משרדי חברת אל על בפריז הושחתו אתמול (רביעי) בלילה בידי פעילים אנטי-ישראליים. חזית המשרדים נמרחה בצבע אדום ועליה נכתב 'חברת תעופה ג'נוסיידלית' ו'תשוחרר פלסטין'.

אל על: "המקרה החמור התגלה הבוקר ואירע בעת שהמבנה היה ריק מאדם ולא נשקפה סכנה לעובדי החברה. חברת אל על רואה את המקרה בחומרה, ופועלת לטיפול בנושא מול הרשויות ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים בצרפת ובישראל. אל על נושאת את דגל ישראל על זנב מטוסיה בגאווה, ומגנה כל סוג של אלימות, בפרט כזו על רקע אנטישמי". החברה שוקלת להוציא את צוותיה הישראליים מפריז, אך טרם החליטה בנושא.

שרת התחבורה מירי רגב: "אזרחי צרפת תתעוררו, היום זו אל על מחר זו אייר פרנס. כשנשיא צרפת מקרון יוצא בהכרזות שנותנות מתנות לחמאס – זו התוצאה. אני מגנה את המעשה הברברי והאלים ומצפה מרשויות החוק בצרפת לאתר את הפושעים ולנקוט נגדם יד קשה".