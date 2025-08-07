דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי י"ג באב תשפ"ה 07.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
30.4°תל אביב
  • 31.0°ירושלים
  • 30.4°תל אביב
  • 29.0°חיפה
  • 29.9°אשדוד
  • 32.3°באר שבע
  • 40.4°אילת
  • 35.7°טבריה
  • 30.0°צפת
  • 32.0°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
בעולם

'חברת תעופה ג'נוסיידלית': משרדי אל על בפריז הושחתו

פעילים אנטי-ישראלים מרחו צבע אדום על חזית המשרדים וריססו גרפיטי | החברה שוקלת להוציא את צוותיה הישראליים מפריז | השרה רגב: "כשמקרון נותן מתנות לחמאס, זאת התוצאה"

הגרפיטי על חזית משרדי אל על בפריז (צילום: REUTERS/Noemie Olive)
הגרפיטי על חזית משרדי אל על בפריז (צילום: REUTERS/Noemie Olive)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 07.08.2025 | 13:45
נושאים קשורים:

משרדי חברת אל על בפריז הושחתו אתמול (רביעי) בלילה בידי פעילים אנטי-ישראליים. חזית המשרדים נמרחה בצבע אדום ועליה נכתב 'חברת תעופה ג'נוסיידלית' ו'תשוחרר פלסטין'.

אל על: "המקרה החמור התגלה הבוקר ואירע בעת שהמבנה היה ריק מאדם ולא נשקפה סכנה לעובדי החברה. חברת אל על רואה את המקרה בחומרה, ופועלת לטיפול בנושא מול הרשויות ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים בצרפת ובישראל. אל על נושאת את דגל ישראל על זנב מטוסיה בגאווה, ומגנה כל סוג של אלימות, בפרט כזו על רקע אנטישמי". החברה שוקלת להוציא את צוותיה הישראליים מפריז, אך טרם החליטה בנושא.

שרת התחבורה מירי רגב: "אזרחי צרפת תתעוררו, היום זו אל על מחר זו אייר פרנס. כשנשיא צרפת מקרון יוצא בהכרזות שנותנות מתנות לחמאס – זו התוצאה. אני מגנה את המעשה הברברי והאלים ומצפה מרשויות החוק בצרפת לאתר את הפושעים ולנקוט נגדם יד קשה".

תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!