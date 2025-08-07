דבר העובדים בארץ ישראל
בעולם

בעקבות התוכנית לפירוק נשקו: חיזבאללה מאיים להפיל את הממשלה הלבנונית

עיתונים המזוהים עם חיזבאללה דיווחו שחיזבאללה ומפלגת 'אמל' עשויים לפרוש מהממשלה ולהפיל אותה בהצבעת אי-אמון, ולנקוט "פעילות עממית נרחבת' | נשיא לבנון: ממתינים לתוכנית של צבא לבנון לריכוז הנשק בידי המדינה

דיון בקבינט הלבנוני על פירוק חיזבאללה מנשקו, 5 באוגוסט 2025 (צילום: Lebanese Presidency press office via AP)
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
עדכון אחרון: 07.08.2025 | 14:30
שופרות חיזבאללה מאיימים שמפלגתו של ארגון הטרור תפרוש מהממשלה הלבנונית בשל החלטתה לפרק את כל הארגונים החמושים במדינה מנשקם. העיתון הלבנוני אל-אח'באר, המזוהה עם ארגון הטרור השיעי, דיווח הבוקר (חמישי) כי חיזבאללה והמפלגה השיעית 'אמל' עשויים לפרוש מהממשלה ולהביא להפלתה באמצעות הצבעת אי-אמון בפרלמנט הלבנוני, וכן לנקוט בצעדים של "פעילות עממית נרחבת נגד הממשלה", אם זו לא תחזור בה מההחלטה.

נשיא לבנון ג'וזף עון אמר היום לערוץ אל-ערביה הסעודי כי ישיבת הממשלה היום תמשיך בנקיטת צעדים לריכוז הנשק בידי המדינה וכי הם ממתינים לתוכנית של הצבא בעניין כדי לדון בה ולאשר אותה. עון הוסיף כי ריכוז הנשק בידי המדינה אינו פוגע בזכויות של לבנון ובריבונותה וכי יישום המסמך האמריקני מצריך ערבויות מארצות הברית וצרפת. לדבריו גם ישראל וגם סוריה צריכות להסכים לו.

את המפלגות השיעיות 'חיזבאללה' ו'אמל' מייצגים 27 צירים בלבד בפרלמנט בביירות בו 128 מושבים, שמחציתם מוחזקים על ידי הנוצרים. עם זאת, חיזבאללה נתפס בעבר כארגון החמוש החזק, העשיר והגדול ביותר בלבנון, דבר שהשתנה בעקבות מלחמתו נגד ישראל בשנתיים האחרונות.

אתמול, במהלך תקדימי, הודיע צבא לבנון שחיסל סוחר סמים המכונה 'אבו סלה', ונחשב מקורב לחיזבאללה, בתקיפת כטב"ם. בתקשורת הלבנונית דווח כי המחוסל היה קשור לחיזבאללה ועסק בהברחות נשק וסמים, כולל סם הקפטגון המזוהה עם משטר אסד.

המהלך התקדימי של צבא לבנון בוצע לאחר שכוחות הצבא התעמתו בשלישי בלילה עם שיירת אופנוענים חמושים שערכו מפגן כוח ברובע הדאחייה בזמן הדיון של ממשלת לבנון על יישום ההחלטה לפרק את המיליציות מנשקן.

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר שלשום באותה ישיבה כי הוטל על צבא לבנון לגבש תוכנית לאיסוף הנשק בידי המדינה עד לסוף השנה הנוכחית. סלאם ציין כי על הצבא להגיש את התוכנית לממשלה עד סוף אוגוסט. החלטת הממשלה מגיעה לאחר שהאמריקאים הפעילו עליה לחץ כבד לקבוע לוח זמנים מדוקדק לפירוק הארגון מנשקו.

בחיזבאללה ובמפלגת 'אמל' הביעו התנגדות עזה ל"תוכנית האמריקנית", וטענו שהיא משחקת "לטובת ישראל בלבד." שתי המפלגות השיעיות דחו את החלטת הממשלה. בהודעה רשמית שפרסם חיזבאללה אתמול נכתב כי "ההחלטה להפשיט את לבנון מהנשק של ההתנגדות לאויב הישראלי באופן שיביא להחלשת היכולות של לבנון, ועמדתו אל מול המשך התוקפנות הישראלית-אמריקנית נגדה, משיג לישראל את מה שהיא לא השיגה במתקפה שלה על לבנון".

