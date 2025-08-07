השלטון המקומי מצטרף לאזהרות השר קיש: "בלי אבטחה - לא יהיו לימודים"

"אנחנו חוזרים ומתריעים כי במציאות היום של מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר, הורי התלמידים לא ישלחו את ילדיהם למוסדות החינוך ללא אבטחה", כך הודיע השלטון המקומי בעקבות העיכוב בהעברת התקציב. "האחריות על אבטחת מוסדות חינוך היא של משטרת ישראל. אנחנו שבים וקוראים למשרד לביטחון לאומי, למשרד החינוך ולמשרד האוצר לשבת עוד היום, ללבן את הסוגיה ולמצוא פתרון כבר עכשיו, כדי לאפשר את פתיחתה של שנת הלימודים ב-1 בספטמבר. ללא פתרון לתקציב אבטחת מוסדות החינוך, שנת הלימודים לא תוכל להיפתח כסדרה. אין סיבה לחכות עד הרגע האחרון, הנושא דורש פתרון מיידי".

תקציב אבטחת מוסדות החינוך מתחלק בין שני גורמים: 64% מתקציב המשרד לביטחון לאומי באמצעות המשטרה ו-35% מתקציב הרשויות המקומיות. משרד החינוך אינו אחראי על תקציב זה. מפתח התקינה של תקציב זה הוא מאבטח אחד על כל מאה תלמידים, כלומר מוסדות החינוך הרלוונטיים הם אשכול גנים ובתי ספר יסודיים ועל-יסודיים.

שר החינוך יואב קיש הזהיר גם הוא בישיבת הממשלה השבוע כי שנת הלימודים לא תיפתח. בחודש שעבר שלח קיש לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' מכתב הדורש ממנו להעביר את התקציב. לפי המכתב, למשרד לביטחון לאומי לא יהיה התקציב הנדרש כדי לדאוג לאבטחה עם תחילת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר.

"לא יעלה על הדעת", כתב קיש במכתבו, "כי דווקא בימים של אתגרים ביטחוניים מורכבים ומלחמה תופסק האבטחה במוסדות החינוך. מדובר בצעד שיפגע ישירות בביטחונם האישי של מאות אלפי תלמידים ובשקט הנפשי של הוריהם ומשפחותיהם".