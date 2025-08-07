'בנקים קטנים': המתווה שיאפשר לגופים פיננסיים נוספים להציע שירותים בנקאיים

משרד האוצר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובנק ישראל הודיעו אתמול (רביעי) על מתווה שיאפשר הקמת בנקים חדשים. לפי המתווה, גופים פיננסים הפעילים בארץ, בהם חברות כרטיסי אשראי, חברות תשלומים וחברות המספקות אשראי חוץ בנקאי, יוכלו לשמש כ'בנקים קטנים', כאשר יחולו עליהם הקלות רגולטוריות למשך מספר שנים.

'בנק קטן' יוכל לבחור אם להתמקד בפיקדונות ואשראי עסקי, או לפתוח חשבונות עובר ושב ללקוחות פרטיים, וכן יהיה באפשרותו לבחור אילו שירותים הוא מציע מבין אלה שמוצעים היום על ידי הבנקים, כמו צ'קים, שירותי מזומן, כרטיסי חיוב ותשלום באמצעים דיגיטליים. במקרה בו ל'בנק קטן' לא יהיה מידע מספק על לקוח כדי לפתוח חשבון, תהיה באפשרותו שלא לפתוח לו כזה. הקלה זו תהיה לתקופה מוגבלת שטרם נקבעה.

'בנקים קטנים' יהיו פטורים מניוד אוטומטי של לקוחות במהלך שלוש השנים הראשונות לפעילות הבנק והם לא יהיו מחויבים בהצגת תעריף עמלות אחיד שנקבע בחוק. ההמלצה כוללת שינויים מבניים, כגון אישור לבנקים לעסוק בביטוח כללי ויעוץ פנסיוני.

רגולציות שונות יחולו על 'בנקים קטנים' שמחזיקים עד 15 מיליארד שקלים, ואלה שמחזיקים 15 עד 50 מיליארד שקלים, כאשר מעבר לכך יחולו עליו רגולציות רגילות שמופעלות על בנק. ההגדרות ל'בנק קטן' יהיו החזקה בעד 2.5% מהנכסים במערכת הבנקאית, כאשר יהיה ניתן להגדיל את שיעור זה ל-5%. בנק שעיקר בעלותו מוחזקת בידי חברות החזקה פיננסיות, לא יהיה רשאי להציע שירותי ייעוץ, שיווק או תיווך עבור השקעות כדי למנוע ניגוד עניינים. אך יהיה באפשרותו להפעיל פלטפורמות מסחר בניירות ערך ונכסים פיננסים נוספים.

חמשת הבנקים הגדולים בישראל כיום מחזיקים ברובו המוחלט של נפח הפעילות הבנקאית בישראל, ומעבר לבנק ONE ZERO לא קמו בשנים האחרונות בנקים עם חשבון עובר ושב. ריכוזיות זו היא אחד הגורמים למרווחים הגבוהים של הבנקים המסחריים בין הריבית שהם מעניקים ללקוחות על פיקדונות ואלה שהם מקבלים מבנק ישראל וגובים על הלוואות. סיבה נוספת היא ריבית בנק ישראל הגבוהה, שלא ירדה משיעורה הנוכחי (4.5%) מאז ינואר 2024.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "היום הוא רגע מכונן במאבק האמיתי והנחוש שלנו ביוקר המחייה. במשך שנים המערכת בנקאית הייתה ריכוזית, לא מספיק תחרותית וסיפקה תנאים לא מספיק הוגנים. הבנקים לקחו מאיתנו ריביות גבוהות על אשראי, אבל כמעט שלא שילמו לנו על הפיקדונות שלנו. הפער היה גבוה מדי והוא לא נובע מכוחות השוק – אלא מהיעדר תחרות".

"כשהכסף יקר – הכול יקר: משכנתא, עסק, אפילו לפתוח דוכן פלאפל. הצגנו מתווה מעשי, אחראי וחדשני שיאפשר כניסת שחקנים חדשים ופתיחת השוק לתחרות אמיתית. זה מהלך מתבקש, אמיץ והכרחי – שישבור את המונופול, יוריד ריביות, ויחזיר את הכוח לציבור. אני מודה לכל הגורמים המקצועיים שלקחו חלק בגיבוש ההמלצות".

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "בנק ישראל רואה בקידום התחרות במערכת הבנקאות יעד אסטרטגי מרכזי, שתכליתו שיפור השירותים הבנקאיים לכלל הציבור. גופים נוספים יהפכו להיות בנקים, וכך תשתפר התחרות, השירות ורווחת הלקוחות וזאת תוך מציאת איזון ראוי למניעת ניגודי עניינים פוטנציאליים ושמירה על יציבות המערכת הפיננסית. הענקת רישיון תאגיד בנקאי לגופים נוספים מהווה הזדמנות לחיזוק התחרות, הן בצד האשראי והן בצד הפיקדונות וכפועל יוצא מכך, להיטיב עם ציבור הלקוחות, ובעיקר עם משקי הבית והעסקים הקטנים. המתווה מציע גישה מדורגת ומותאמת שמפחיתה את חסמי הכניסה לשחקנים חדשים לקבלת רישיון תאגיד בנקאי, תוך שמירה על כספי הלקוחות המפקידים ויציבות המערכת הפיננסית כולה".