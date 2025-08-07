דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי י"ג באב תשפ"ה 07.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
30.4°תל אביב
  • 31.0°ירושלים
  • 30.4°תל אביב
  • 29.0°חיפה
  • 29.9°אשדוד
  • 32.3°באר שבע
  • 40.4°אילת
  • 35.7°טבריה
  • 30.0°צפת
  • 32.0°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עבודה

אסתר אדמון נבחרה שוב ליו"ר איגוד עובדי המעבדות

אדמון, שעומדת בראש האיגוד המקצועי מ-2014 ומנהלת מעבדה בסורוקה, אמרה לאחר בחירתה: "נרגשת מהאמון המחודש, חשה מחויבות עמוקה" | יו"ר ההסתדרות: "את ראש ארגון שבאה מהשטח, הבאת הרבה מאוד הישגים"

יו"ר איגוד עובדי המעבדות אסתר אדמון (צילום: יסמין גיל, דוברות ההסתדרות)
יו"ר איגוד עובדי המעבדות אסתר אדמון (צילום: יסמין גיל, דוברות ההסתדרות)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 07.08.2025 | 16:23
נושאים קשורים:

אסתר אדמון נבחרה הבוקר (חמישי) לקדנציה נוספת כיו"ר האיגוד המקצועי של המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות בהסתדרות על ידי צירי האיגוד במקומות העבודה. אדמון, העומדת בראש האיגוד המקצועי משנת 2014, היא בעלת תואר שני ברפואה מעבדתית, עבדה שנים רבות במעבדה רפואית, וכיום היא מנהלת מעבדה במרכז הרפואי "סורוקה" בבאר שבע.

איגוד המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות בהסתדרות מייצג למעלה מ-10 אלף עובדות ועובדי מעבדה בתחומים שונים, בהם: מעבדות רפואיות שמבצעות את הבדיקות עבור מטופלים בבתי חולים ציבוריים ופרטיים, במרפאות בקהילה ובמחוזות; עובדי מעבדות במרכזים ארציים לחקר ומניעת התפרצות של מגפות ותחלואים; במעבדות לאיתור זיהומים במים ובדיקות מזון; וכן עובדים במעבדות מחקר באוניברסיטאות; ובמעבדות במשרד החקלאות ובענף הלול.

ההצבעה לראשות איגוד עובדי המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות (צילום: יסמין גיל, דוברות ההסתדרות)
ההצבעה לראשות איגוד עובדי המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות (צילום: יסמין גיל, דוברות ההסתדרות)

"אני נרגשת מהאמון המחודש שקיבלתי מחברותיי ומחבריי לעשייה", אמרה אדמון, "עבורי זו לא רק בחירה, אלא מחויבות עמוקה להמשיך ולהוביל את עובדות ועובדי המעבדות, שהם הלב הפועם והשקט של מערכת הבריאות, המחקר והמדע בישראל. אנחנו קבוצה מקצועית, מיומנת ואיכותית, שפועלת לרוב מאחורי הקלעים, אך תרומתה לבריאות הציבור עצומה".

"בשנים האחרונות עמדנו בחזית ההתמודדות עם מגפות, התפרצויות ובדיקות מורכבות, ועשינו זאת במסירות ובמצוינות", המשיכה אדמון. "הקדנציה הבאה תוקדש להמשך חיזוק המעמד שלנו, לשיפור תנאי השכר והעבודה, לקידום התקינה והבטיחות במעבדות וליצירת מסלול התפתחות מקצועי הוגן ובר קיימא לעובדות ולעובדים שלנו. אני מודה לכולם על האמון, ומתחייבת להמשיך לפעול בנחישות, באחריות ובשקיפות – למען ציבור עובדי המעבדות כולו".

יו&quot;ר איגוד עובדי המעבדות אסתר אדמון עם יו&quot;ר ההסתדרות ארנון בר דוד (צילום: יסמין גיל, דוברות ההסתדרות)
יו"ר איגוד עובדי המעבדות אסתר אדמון עם יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד (צילום: יסמין גיל, דוברות ההסתדרות)

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, ברך את אדמון על בחירתה ואמר לה: "אסתר, את מובילה את האיגוד בגאון, בגאווה ובאהבה גדולה. את ראש ארגון שבאה מהשטח, מבינה, מובילה, דוחפת, והבאת הרבה מאוד הישגים לסקטור החשוב הזה. לכם, העובדות והעובדים, אני רוצה לומר שאני מעריך אתכם, אוהב אתכם ויודע על העבודה וההשקעה שלכם בשטח, במרפאות, בבתי החולים ובכל מערכת הבריאות שלנו. בזמן הקורונה, בזמן המלחמה, עשיתם את המקסימום שאפשר כדי לתחזק את מערך הרפואה במדינת ישראל, ועל כך אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. ההסתדרות נמצאת כאן בשבילכם בנושא האיגוד המקצועי, אבל היום באה גם עם מעטפת אדירה שנותנת שירותים רבים ומגוונים לחברים שלה. פה, בבניין הזה, יש מטרייה אווירית גדולה מאוד וחזקה מאוד, שמגנה על העובדים במדינת ישראל".

תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!