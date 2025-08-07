אסתר אדמון נבחרה שוב ליו"ר איגוד עובדי המעבדות

אסתר אדמון נבחרה הבוקר (חמישי) לקדנציה נוספת כיו"ר האיגוד המקצועי של המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות בהסתדרות על ידי צירי האיגוד במקומות העבודה. אדמון, העומדת בראש האיגוד המקצועי משנת 2014, היא בעלת תואר שני ברפואה מעבדתית, עבדה שנים רבות במעבדה רפואית, וכיום היא מנהלת מעבדה במרכז הרפואי "סורוקה" בבאר שבע.

איגוד המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות בהסתדרות מייצג למעלה מ-10 אלף עובדות ועובדי מעבדה בתחומים שונים, בהם: מעבדות רפואיות שמבצעות את הבדיקות עבור מטופלים בבתי חולים ציבוריים ופרטיים, במרפאות בקהילה ובמחוזות; עובדי מעבדות במרכזים ארציים לחקר ומניעת התפרצות של מגפות ותחלואים; במעבדות לאיתור זיהומים במים ובדיקות מזון; וכן עובדים במעבדות מחקר באוניברסיטאות; ובמעבדות במשרד החקלאות ובענף הלול.

"אני נרגשת מהאמון המחודש שקיבלתי מחברותיי ומחבריי לעשייה", אמרה אדמון, "עבורי זו לא רק בחירה, אלא מחויבות עמוקה להמשיך ולהוביל את עובדות ועובדי המעבדות, שהם הלב הפועם והשקט של מערכת הבריאות, המחקר והמדע בישראל. אנחנו קבוצה מקצועית, מיומנת ואיכותית, שפועלת לרוב מאחורי הקלעים, אך תרומתה לבריאות הציבור עצומה".

"בשנים האחרונות עמדנו בחזית ההתמודדות עם מגפות, התפרצויות ובדיקות מורכבות, ועשינו זאת במסירות ובמצוינות", המשיכה אדמון. "הקדנציה הבאה תוקדש להמשך חיזוק המעמד שלנו, לשיפור תנאי השכר והעבודה, לקידום התקינה והבטיחות במעבדות וליצירת מסלול התפתחות מקצועי הוגן ובר קיימא לעובדות ולעובדים שלנו. אני מודה לכולם על האמון, ומתחייבת להמשיך לפעול בנחישות, באחריות ובשקיפות – למען ציבור עובדי המעבדות כולו".

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, ברך את אדמון על בחירתה ואמר לה: "אסתר, את מובילה את האיגוד בגאון, בגאווה ובאהבה גדולה. את ראש ארגון שבאה מהשטח, מבינה, מובילה, דוחפת, והבאת הרבה מאוד הישגים לסקטור החשוב הזה. לכם, העובדות והעובדים, אני רוצה לומר שאני מעריך אתכם, אוהב אתכם ויודע על העבודה וההשקעה שלכם בשטח, במרפאות, בבתי החולים ובכל מערכת הבריאות שלנו. בזמן הקורונה, בזמן המלחמה, עשיתם את המקסימום שאפשר כדי לתחזק את מערך הרפואה במדינת ישראל, ועל כך אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. ההסתדרות נמצאת כאן בשבילכם בנושא האיגוד המקצועי, אבל היום באה גם עם מעטפת אדירה שנותנת שירותים רבים ומגוונים לחברים שלה. פה, בבניין הזה, יש מטרייה אווירית גדולה מאוד וחזקה מאוד, שמגנה על העובדים במדינת ישראל".