"החלטה חד צדדית": הקיזוז בתקציבי הרשויות המקומיות והוויכוח בין האוצר למשרד החינוך

שר החינוך, יואב קיש, שיגר מכתב למשרד האוצר ביום ראשון, בדרישה משר האוצר, בצלאל סמוטריץ', להקפיא את ההחלטה על הקיזוזים בתקציב הרשויות המקומיות, בניגוד להחלטת החשבת במשרד החינוך. "מדובר במהלך חד צדדי מצד החשבות, הכפופה למשרדך, אשר פועלת בניגוד לכללי הממשל התקין ולנוהלי עבודה תקינים בין משרדי הממשלה", כתב קיש.

התקציב המדובר הוא חלק מתקציב תוכנית צהרונים ניצנים תחת משרד החינוך. הספק של משרד החינוך לארוחות צהריים בצהרונים עולה 16 שקלים, אך חלק מהרשויות המקומיות מצאו ספק שלוקח 12 שקלים, וכעת הקיזוז המדובר מתבטא בכך שהאוצר רוצים את הארבעה שקלים הללו בחזרה.

מי שבאופן פורמלי ביקש את הארבעה שקלים הללו בחזרה הוא משרד החינוך. על כן השלטון המקומי הביע תרעומת על כך במכתב ששיגר למשרד. שר החינוך קיש טוען כי אומנם החשבת של משרד החינוך קיבלה את ההחלטה, אך ההחלטה היא בכפוף להחלטה שהתקבלה במשרד האוצר, שהתקבלה מבלי להתייעץ על כך עם משרד החינוך.

לטענת קיש, לא הכירו במשרד החינוך את ההחלטה על הקיזוז לפני ההודעה שנשלחה לרשויות המקומיות: "הודעת הקיזוז לרשויות המקומיות איננה פעולה טכנית שגרתית המצויה במתחם הפעולות השוטפות של חשב משרד החינוך, אלא פעולה הדורשת דיון מקצועי, מעמיק וענייני עם הנהלת המשרד ובוודאי שהיא דורשת תיאום ועדכון ואישור של מנכ"ל המשרד".

במכתב שנשלח על ידי השלטון המקומי למשרד החינוך ביום שני, הוא העביר ביקורת כלפי המשרד על המהלך: "מדובר במהלך ציני של ניסיון לגבות כספים מהרשויות המקומיות, דווקא ממי שנושאות על גבן את מערכת החינוך כולה – וזאת בשעה שמשרד החינוך מחזיק בתקציב הגדול ביותר בממשלה: כ-90 מיליארד בשנה".

הקיזוז נשען על פער במחיר לספק של הזנה לצהרונים של משרד החינוך, העומד על 16 שקלים לילד, לבין המחיר של הספק של הזנה לצהרונים של חלק מהרשויות המקומיות, העומד על 12 שקלים לילד. "הפער ארבעה שקלים לילד, הושקע חזרה ברווחת הילדים – בחוגים, פעילויות, תגבורי הדרכה ועוד".

"המסר של החשב ברור", נכתב על ידי השלטון המקומי, "אל תתייעלו. אל תדאגו לילדים. אל תתחרו – פשוט קבלו את הגזרה כפי שהיא. קשה להימנע מהמחשבה מה עומד מאחורי הניסיון לכפות על הרשויות התקשרות עם חברה שנבחרה במכרז שמחיריו גבוהים ממחירי השוק, במקום לאפשר להן להעניק שירות טוב יותר בפחות כסף".