אלפי מפגינים ברחבי הארץ, משפחות חטופים כבלו עצמן בשלשלאות מחוץ לישיבת הקבינט

המחאה נגד התכנית לכיבוש הרצועה: אלפים הפגינו בירושלים, תל אביב ושורת מוקדים ברחבי הארץ, בדרישה להגיע להסכם כולל שישיב את החטופים הביתה ויסיים את המלחמה.

בירושלים, משפחות החטופים, ובהן עינב ונטלי צנגאוקר, אילנה חברתו של מתן אנגרסט, וענת אנגרסט אמו, כבלו את עצמן בשלשלאות מול משרדי הממשלה בכיכר הג'וינט. לדבריה של ענת אנגרסט: "שנה ועשרה חודשים שאנחנו מנסים להאמין שמנסים להחזיר אותם – אז נכשלתם. עכשיו תעשו את מה שלא עשיתם: תניחו עסקה כוללת שתסיים את המלחמה ותשיב את כולם. אני פונה לראש הממשלה ולרמטכ"ל – מתן נשלח להגן על המדינה, עכשיו תחזירו אותו".

גם לישי מירן-לביא, רעייתו של החטוף עמרי מירן, מחתה מול משרדי הממשלה: "אתמול כשנחשפו התכניות להרחבת הלחימה – התקשרתי, כתבתי, התחננתי. הפעם שוב סירבו להתייחס. אנחנו כאן – תסתכלו לנו בעיניים ותגידו מה אתם מתכוונים לעשות".

בתל אביב, אלפים צעדו מהרחובות המלך ג'ורג', דיזנגוף ואבן גבירול – שנחסם לתנועה. עימותים נרשמו עם שוטרים, שתועדו לוקחים בכוח כרזות למען החטופים. ברחוב הירקון ובמצודת זאב הוצתו צמיגים, הושלכו רימוני עשן, והוכרזה חסימת כבישים ע"י תנועת "המרי האזרחי". גם צומת הכפר הירוק וצומת רעננה נחסמו לכל הכיוונים על ידי מפגינים.

בהודעה רשמית מטעם מטה המשפחות נמסר: "הרחבת הלחימה היא סכנת מוות והיעלמות מיידית ליקירינו. תסתכלו לנו בעיניים כשאתם בוחרים להקריב אותם. זה הזמן להניח הסכם כולל – שיחזיר את כולם, כל 50 החטופים והחטופה".