דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי י"ג באב תשפ"ה 07.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.1°תל אביב
  • 23.9°ירושלים
  • 27.1°תל אביב
  • 25.9°חיפה
  • 27.6°אשדוד
  • 26.0°באר שבע
  • 33.7°אילת
  • 31.4°טבריה
  • 23.2°צפת
  • 27.0°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
החטופים והנעדרים

אלפי מפגינים ברחבי הארץ, משפחות חטופים כבלו עצמן בשלשלאות מחוץ לישיבת הקבינט

אלפים חסמו כבישים בתל אביב והציתו צמיגים, עימותים התפתחו עם המשטרה | מול דיון הקבינט: משפחות חטופים קראו להגיע לעסקה מיידית, דגל ישראל ענק נפרש | מאות הפגינו גם ברעננה, הרצליה והכפר הירוק

משפחות חטופים מפגינות מול לשכת ראש הממשלה בירושלים (צילום: יונתן זינדל/ פלאש90)
משפחות חטופים מפגינות מול לשכת ראש הממשלה בירושלים (צילום: יונתן זינדל/ פלאש90)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 07.08.2025 | 21:23
נושאים קשורים:

    המחאה נגד התכנית לכיבוש הרצועה: אלפים הפגינו בירושלים, תל אביב ושורת מוקדים ברחבי הארץ, בדרישה להגיע להסכם כולל שישיב את החטופים הביתה ויסיים את המלחמה.

    בירושלים, משפחות החטופים, ובהן עינב ונטלי צנגאוקר, אילנה חברתו של מתן אנגרסט, וענת אנגרסט אמו, כבלו את עצמן בשלשלאות מול משרדי הממשלה בכיכר הג'וינט. לדבריה של ענת אנגרסט: "שנה ועשרה חודשים שאנחנו מנסים להאמין שמנסים להחזיר אותם – אז נכשלתם. עכשיו תעשו את מה שלא עשיתם: תניחו עסקה כוללת שתסיים את המלחמה ותשיב את כולם. אני פונה לראש הממשלה ולרמטכ"ל – מתן נשלח להגן על המדינה, עכשיו תחזירו אותו".

    משפחות חטופים כבולות בשלשלאות מול ישיבת הקבינט בירושלים (צילום: ללא קרדיט)
    משפחות חטופים כבולות בשלשלאות מול ישיבת הקבינט בירושלים (צילום: ללא קרדיט)

    גם לישי מירן-לביא, רעייתו של החטוף עמרי מירן, מחתה מול משרדי הממשלה: "אתמול כשנחשפו התכניות להרחבת הלחימה – התקשרתי, כתבתי, התחננתי. הפעם שוב סירבו להתייחס. אנחנו כאן – תסתכלו לנו בעיניים ותגידו מה אתם מתכוונים לעשות".

    בתל אביב, אלפים צעדו מהרחובות המלך ג'ורג', דיזנגוף ואבן גבירול – שנחסם לתנועה. עימותים נרשמו עם שוטרים, שתועדו לוקחים בכוח כרזות למען החטופים. ברחוב הירקון ובמצודת זאב הוצתו צמיגים, הושלכו רימוני עשן, והוכרזה חסימת כבישים ע"י תנועת "המרי האזרחי". גם צומת הכפר הירוק וצומת רעננה נחסמו לכל הכיוונים על ידי מפגינים.

    בהודעה רשמית מטעם מטה המשפחות נמסר: "הרחבת הלחימה היא סכנת מוות והיעלמות מיידית ליקירינו. תסתכלו לנו בעיניים כשאתם בוחרים להקריב אותם. זה הזמן להניח הסכם כולל – שיחזיר את כולם, כל 50 החטופים והחטופה".

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!