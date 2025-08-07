דבר העובדים בארץ ישראל
תשתיות וסביבה

חודש יולי קטלני בכבישים: 48 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בחודש החולף

חודש יולי 2025 הסתיים עם 271 הרוגים מתחילת השנה, לעומת החודש המקביל ב-2024, שהסתיים עם 263 הרוגים מתחילת השנה. בין ההרוגים במהלך החודש החולף: 10 אופנוענים, 13 הולכי רגל וחמישה רוכבי אופניים

זירת תאונת הדרכים הקטלנית בכביש 77 ׁסמוך לטבריה (צילום: דוברות איחוד הצלה)
זירת תאונת דרכים בכביש 77 סמוך לטבריה, יולי 2025 (צילום: דוברות איחוד הצלה)
כתב תשתיות וסביבה
עדכון אחרון: 08.08.2025 | 0:25
לאחר חודש יוני רגוע יחסית, הפך חודש יולי של 2025 לקטלני ביותר בכבישים מזה שנים רבות: 48 בני אדם נהרגו בתאונות הדרכים בחודש החולף. מדובר ביותר מפי 1.5 מהשנה שעברה, שבה נהרגו בחודש יולי 31 בני אדם.

ראוי לציין בהקשר זה שחודש יולי של 2024 היה קטלני כשלעצמו בשנה שהיוותה כמכלול הקטלנית ביותר בדרכים מזה שני עשורים, עם 439 הרוגים ואלפי פצועים בתאונות בכבישים.

יחד עם זאת, החודש האחרון שב ומעלה את החששות ש-2025 תסתיים עם הרוגים רבים עוד יותר: ב-2024 חודש יולי הסתיים עם 263 הרוגים מתחילת השנה, לעומת 271 הרוגים בסוף יולי 2025.

העלייה הדרמטית ביחס למספרי ההרוגים של השנה הקודמת, מגיעה לאחר מספר חודשים שבהם היה נדמה ש-2025 תהיה קטלנית מעט פחות מקודמתה. כך לדוגמה בחודשים מאי ויוני 2025 נהרגו 38 ו-30 בני אדם בהתאמה, מספרים גבוהים, אך נמוכים משמעותית ממאי ויוני 2024, בהם נהרגו 45 ו-43 בני אדם בתאונות דרכים.

בין ההרוגים במהלך החודש, נמנו 10 אופנוענים, כמעט כפול מחודש יולי הקודם, שבו נהרגו שישה רוכבי אופנוע. בנוסף, נהרגו 13 הולכי רגל, לעומת שישה לחודש המקביל בשנה שעברה. נהרגו בחודש האחרון שלושה רוכבי אופניים ושני רוכבי אופניים חשמליים. יותר ממחצית יתר ההרוגים נהגי רכב פרטי או נוסעים ברכב פרטי. בין ההרוגים 12 ערבים, 27 יהודים, ואדם נוסף שדתו אינה מוגדרת.

