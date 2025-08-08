הקבינט אישר את הצעת נתניהו לכיבוש העיר עזה, למרות אזהרות הרמטכ"ל

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר הלילה (בין חמישי לשישי) את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לכיבוש העיר עזה, בתום דיון מתוח שנמשך כעשר שעות. בהחלטה שאומצה ברוב קולות נקבע כי צה"ל ייערך להשתלטות על העיר, תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה.

בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר כי הקבינט אימץ את חמשת העקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו; השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד; פירוז רצועת עזה; שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה; וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.

הקבינט אימץ ברוב קולות את חמשת העקרונות לסיום המלחמה:

1. פירוק חמאס מנשקו.

2. השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד.

3. פירוז רצועת עזה.

4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה.

5. קיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית. — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) August 8, 2025

על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, "רוב מוחלט של שרי הקבינט סברו שהתוכנית החלופית שהוצגה בקבינט לא תשיג את הכרעת החמאס ולא את החזרת החטופים". זמיר התריע במהלך הדיון כי "אין מענה הומניטרי למיליון איש שנעביר. הכל יהיה מורכב", ואף הציע לשרים "שתסירו את החזרת החטופים ממטרות הלחימה". הוא הזהיר כי הכוחות שחוקים, הציוד זקוק לטיפול, וכי אין דרך להבטיח שהחטופים לא ייפגעו במהלך המבצע.

דבריו עוררו עימות חריף עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שאמר: "תפסיק לדבר לתקשורת. אנחנו רוצים הכרעה. כולנו דואגים לחטופים אבל גם לחיילים וללוחמים שדורשים ניצחון. כל הזמן יש תדרוכים של גורמים בצבא. אתם כפופים לדרג המדיני – תלמדו מהמשטרה איך מצייתים להחלטות הדרג המדיני".

השר בצלאל סמוטריץ' הצטרף לביקורת מהאגף הניצי ואמר: "חייבים לדבר על ניצחון. אם הולכים לעסקה זמנית זו תבוסה. אסור לעצור באמצע. צריך לגבות מחיר מהחמאס, החמאס צריך לשלם מחיר על מה שעשה". השרה מירי רגב הוסיפה: "חייבים להכריע", והשר זאב אלקין טען כי "הצבא מציע תוכנית לסיום הלחימה. זה בט"ש בפועל, מה שעושים ביהודה ושומרון. זו לא מלחמה".

לפי ההחלטה, תושבי העיר עזה יפונו עד 7 באוקטובר, ולאחר מכן יוטל מצור על לוחמי חמאס שיישארו בשטח. ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ הוסמכו לאשר את התוכנית המבצעית הסופית. נתניהו הבהיר בדיון כי "המבצע אינו בלתי הפיך. אנו מוכנים לשקול עצירה במידה וחמאס יסכים לתנאים שלנו". במקביל אמר: "אני לא רוצה להנציח את חמאס – אני רוצה לנצח אותו", כשהוא מציין שהשיטה הנוכחית לא הביאה לשחרור חטופים.

גורמים בצוות המו"מ עדכנו את השרים כי מצרים, קטאר וטורקיה מפעילות לחץ על חמאס לשוב לשולחן המשא ומתן, וכי "החלון לעסקה עשוי להיפתח בשבוע הבא". הם ביקשו שההחלטות הצבאיות לא יחסום את האפשרות להסכם. למרות זאת, בישיבה שרר קונצנזוס רחב בקרב הרוב הניצי בקבינט כי יש "ללכת עד הסוף" עם מהלך הכיבוש, גם אם יתקדמו מגעים להסדר.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר בתגובה לאישור כיבוש רצועת עזה כי "החלטת הקבינט הלילה היא אסון שיוביל לאסונות רבים נוספים". לדבריו, "‏בניגוד מוחלט לדעת הצבא ודרגי הבטחון, בלי התחשבות בשחיקה ובהתשה של הכוחות הלוחמים, בן גביר וסמוטריץ' גררו את נתניהו למהלך שייקח חודשים ארוכים, יוביל למות החטופים, להרג חיילים רבים, יעלה עשרות מיליארדים למשלם המיסים הישראלי ויוביל להתרסקות מדינית. ‏זה בדיוק מה שרצה החמאס: שישראל תלכד בשטח בלי מטרה, בלי להגדיר את תמונת היום שאחרי, בכיבוש חסר תועלת שאיש אינו מבין לאן הוא מוביל".