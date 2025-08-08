דבר העובדים בארץ ישראל
יום שישי י"ד באב תשפ"ה 08.08.25
histadrut
עבודה

"העובדים הם סמל לדו-קיום": בית החולים זיו קיים סדנה בשיתוף המכון היהודי-ערבי של ההסתדרות

20 אחים ואחיות בני כל הדתות סיימו סדנה להעצמה אישית, גישור וסובלנות בבית החולים זיו בצפת | הם נפגשו עם רס"ן (מיל') זיו גרינברג, שסיפר על אחיו שנפל במלחמת חרבות ברזל: "בחרנו בהסתדרות להוקיר תודה למי שנרתמו והצילו חיים רבים במלחמה"

סדנת ההעצמה של המכון היהדי-ערבי של ההסתדרות בבית החולים זיו בצפת, בה התארח רס"ן (מיל') זיו גרינברג (צילום: המכון היהודי-ערבי של ההסתדרות)
סדנת ההעצמה של המכון היהדי-ערבי של ההסתדרות בבית החולים זיו בצפת, בה התארח רס"ן (מיל') זיו גרינברג (צילום: המכון היהודי-ערבי של ההסתדרות)
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
עדכון אחרון: 08.08.2025 | 7:25
השבוע נחתמה בבית החולים 'זיו' בצפת סדנה להעצמה אישית, בה השתתפו 20 אחים ואחיות בני כל הדתות. הסדנה, שנבנתה בשיתוף הנהלת בית החולים בראשות פרופסור סלמאן זרקא והמכון היהודי־ערבי של ההסתדרות, נועדה לחזק את החוסן האישי והמקצועי של המשתתפים – רבים מהם הצילו חיים במהלך המלחמה האחרונה.

במהלך המפגשים עסקו המשתתפים בהגשמה עצמית, קבלת החלטות, פיתוח חוסן אישי והשגת מטרות. לצד ההיבטים האישיים, הושם דגש גם על היכרות בין־דתית, טיפוח סובלנות, והעמקת גישור בין קהילות שונות הפועלות יחד בבית החולים.

בית החולים זיו מטפל בשנה במעל 70,000 מטופלים. אחד מרגעי השיא בסדנה היה המפגש עם רס"ן (מיל') זיו גרינברג, סגן מפקד גדוד ביחידת יהלום, שסיפר על אחיו, סא"ל תומר גרינברג ז"ל – מפקד גדוד 13 בגולני שנפל במלחמת חרבות ברזל.

בדף הפייסבוק של בית החולים נכתב לאחר המפגש: "בחרנו להנציח את סיפור הרעות של תומר וחברו לנשק, סא"ל סלמאן חבקה ז"ל, שנפלו יחד באותו הקרב: רעות אמיצה ומרגשת, שממשיכה ללמד אותנו על עוצמה, אהבה ושותפות גורל".

לדברי שאדי קבלאן, מנכ"ל המכון היהודי־ערבי של ההסתדרות: "עובדי בתי החולים הם סמל לדו־קיום, מטפלים באדם באשר הוא במסירות, ללא קשר לדתו. בחרנו בהסתדרות להוקיר תודה לאחים והאחיות שנרתמו והצילו חיים רבים במלחמה".

