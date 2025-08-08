ראשי רשויות מהעוטף בביקור סולידריות במטה העדה הדרוזית: "אי אפשר להתבונן ולשתוק"

בצל האירועים הקשים בדרום סוריה, הגיעו ביום רביעי ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו וראש המועצה האזורית שדות נגב תמיר עידאן, לביקור מיוחד במטה חדר המצב האזרחי של העדה הדרוזית בירכא. אליהם הצטרפו נציגים מהעוטף, וכן ראשי מועצות הדרוזיות – נזיר דבור, ראש מועצת בית ג'אן; אנוור עמאר, ראש מועצת חורפיש; ויאסר גדבאן, יו"ר פורום הרשויות הדרוזיות.

במהלך הביקור נפגשו ראשי הרשויות עם השייח' מוואפק טריף, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, שהודה להם על הבעת הסולידריות והמעורבות. הם קיבלו סקירה מקיפה על המצב ההומניטרי החמור באזור א-סווידא, שם מתחוללת זה כחודש טרגדיה אנושית – למעלה מ־1,800 נרצחים, 7,000 פצועים, עשרות חטופים, מאות אלפים עקורים ו-35 כפרים הושמדו. רוב האוכלוסייה שנותרה נצורה וללא גישה למזון, חשמל או תרופות.

הביקור נערך כחלק מיוזמת "אחים אנחנו", הפועלת להגברת המודעות הציבורית והבינלאומית ולסיוע למטה החירום הדרוזי. ״עם ישראל חייב לקום ולזעוק יחד עם אחינו הדרוזים את זעקת השבר האדירה, ולדרוש ממנהיגיו וממנהיגי העולם לעצור את הפשעים ולסייע לדרוזים", אמר עידאן במהלך הביקור.

עוזיהו הוסיפה: "היום ביקשנו סליחה ממנהיגי העדה הדרוזית ומראשי הרשויות הדרוזיות. סליחה שלא היינו פה לצידם. מה שקורה בסווידא מזכיר לנו את הזוועות שעברנו. אנחנו מחויבים לעמוד לצד אחינו הדרוזים שהגנו עלינו שנים, ושבשבעה באוקטובר קפצו והגנו על הבית שלנו. אנחנו מחויבים לעזור למשפחות שלהם בסווידא שסובלות, שמורעבות, שצמאות".

עידאן ועוזיהו קראו לממשלה לפעול. "אני קורא לראש הממשלה להיכנס לעובי הקורה באופן מיידי, ולהושיט סיוע לאחינו הדרוזים – שותפינו לברית רבת-שנים, אשר מחויבותם למדינת ישראל אינה זקוקה להוכחה", אמר עידאן. "אי אפשר להתבונן בזה ולשתוק", אמרו איה אחימאיר ושירי פיין גרוסמן, יוזמות הביקור. "זו אותה שיטה, אותו רוע. העם היהודי יודע מה המשמעות של זעקה שאיש אינו שומע. אנחנו לא נשאיר את הדרוזים לבד, אחים ואחיות אנחנו – לא רק בקרב, גם בלב".