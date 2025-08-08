עובד נהרג ו-15 נפצעו בתאונות עבודה בשבוע החולף

השבוע נהרג עובד ונפצעו 15 עובדים בתאונות עבודה מהם שלושה באורח אנוש. מאז תחילת השנה נהרגו 48 עובדים בתאונות עבודה מהם 26 בענף הבניין.

יום ראשון

עובד כבן 30 נפצע קל בפלג גופו העליון במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב שלום אש בפתח תקווה לאחר שנפלו עליו צינורות ברזל.

עובד כבן 30 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו במפעל בכפר מנדא. הוא פונה לבית החולים רמב"ם, במצב קשה, מעורפל הכרה, עם חבלה בבטן.

יום שני

עובד כבן 30 נפצע במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב שביט בבאר יעקב, לאחר שנפל מגובה של כשלושה מטרים. הוא פונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.

עובד כבן 55 נפצע במהלך עבודתו במפעל בכרמיאל. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלת חזה.

יום שלישי



גל שרעבי, בן 38 נהרג לאחר שנפל מגובה כ-17 מטרים ממגג היכל התרבות תל אביב עליו עבד במסגרת עבודות תאורה. הוא פונה לבית החולים איכילוב במצב אנוש ושם נפטר מפצעיו. שרעבי השאיר אחריו בת זוג ובן שנולד לפני כשלושה שבועות.

עובד בן 25 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו ברחוב אור חיים בטבריה. הוא פונה למרכז הרפואי צפון (פוריה) עם חבלות בגפיים.

עובד בן 38 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם מגובה של כשלושה מטרים באתר בנייה סמוך לצומת עכו מזרח. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלה בגפיים.

עובד בן כ־30, נתין זר מסין, נפצע באורח קשה ולא יציב לאחר שככל הנראה נפל מפיגומים באתר בנייה ברחוב נחל שרשרת באופקים. הוא פונה לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש.

יום רביעי

עובד כבן 50 נפצע במהלך עבודתו בשדרות יצחק בן צבי בקדימה צורן, ככל הנראה מפגיעת חפץ כבד. הוא פונה לבית חולים עם חבלות בגפיים, ומצבו בינוני.

עובד בן 56 נפצע במהלך עבודתו ברחוב אלי הורביץ ברחובות, לאחר שהתחשמל ונפל מגובה. הוא פונה לבית החולים קפלן בהכרה, עם חבלות בגפיים, ומצבו בינוני.

עובד בן 43 נפצע במהלך עבודתו במפעל בקריית שמונה. הוא פונה לבית החולים זיו עם חבלות בגפיים, ומצבו בינוני.

עובד כבן 40 נפצע לאחר שנפל מסולם במפעל בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם עם חבלה בגב, ומצבו בינוני.

עובד כבן 40 נפצע לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הירקון בתל אביב. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים איכילוב, עם חבלות בגפיים.

עובד בן 18 נפצע לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בפאר תעשיות בר לב. הוא פונה במצב בינוני למרכז הרפואי לגליל בנהריה, עם חבלות בגפיים.

עובד בן 28 נפצע לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באזור התעשייה בבאר שבע. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה, עם חבלת ראש.

יום שישי

עובד כבן 30, ככל הנראה עובד זר, נפצע באורח קשה לאחר שנפל מסולם והובא למרפאה מקומית באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי כשהוא סובל מחבלות ראש ובטן.