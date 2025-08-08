משפחות חטופים ושורדי שבי בקבלת שבת מול ביתו של השר כ״ץ: ״העם לא יוותר על מי שעוד שם״

משפחות חטופים, פעילי מחאה ועשרות תושבים הגיעו אחר הצהריים (שישי) לקבלת שבת מול ביתו של שר הביטחון ישראל כ״ץ בכפר אחים, ברקע החלטת הקבינט להשתלט על שטחי רצועת עזה ולהעמיק את הלחימה.

שורדי השבי איתן הורן, אוהד בן עמי ורז בן עמי בירכו על כוס מים ורבע פיתה במקום חלה ויין בקידוש, כאות הזדהות עם החטופים שעדיין בשבי. שורדת השבי עדינה משה, שהגיעה מביתה הזמני בקריית גת לקבלת השבת: ״קשה מנשוא, משהו שלא ייחלתי לו, אני עם תחושת אשם נוראיות. עזבתי את כולם שם. לנו עוד היה אוכל קצת, אני עושה מה שאפשר״.

עינב צנגאוקר, אימו של מתן החטוף: ״עוד ערב שבת עצוב שבו מתן שלי לא אוכל מהמטעמים שאני רגילה לבשל לו. מאז אותה שבת שחורה גם האחיות שלו לא זוכות לתבשילים. הטעם לנו לחיים תפל כבר 22 חודשים. אם יש משהו שנותן למשפחות כוח זה העם המדהים שלנו״.

שורד השבי אוהד בן עמי: ״לא נופל לממשלה שלנו שלה שאין זמן. כולם ראו את הסרטון של אביתר, לדעתי זה המצב של כל החטופים. צריכים לעשות הכל, לא לשבת בשקט. אם הממשלה חושבת שיש זמן עד שיכבשו, אנחנו לא נשב בשקט. כשהיינו למטה מה שהחזיק אותנו זה כל אחד ואחת מכם שיצא החוצה וראינו שהוא רוצה את השחרור לנו. ראינו שהעם לא ויתר עלינו״.