יום שבת ט"ו באב תשפ"ה 09.08.25
מזג האוויר: חם מהרגיל, עומסי חום כבדים ברחבי הארץ

במהלך כל שעות היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום בכל הארץ ויהיה חם מהרגיל בבקעת הירדן, מדבר יהודה ובים המלח וכן בגליל ובשומרון

נופשים בים המלח (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
נופשים בים המלח (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
עדכון אחרון: 09.08.2025 | 6:51
    מזג האוויר היום (שבת) יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

    במהלך שעות הבוקר המאוחרות ועד הלילה, יהיה עומס חום כבד בדרום הגולן, הגליל העליון מזרחי, בגליל תחתון מזרחי, עמקי הצפון, צפון מזרח השומרון, בקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב, מזרח הנגב, דרום הנגב והרי אילת, בערבה ומפרץ אילת ובדרום ערבה.

    השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון עד השעה 10:00. מצב הים גלי גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-70 עד 110 ס"מ, לא צפוי שינוי משמעותי.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
    ירושלים 22-35
    תל אביב 28-30
    חיפה 36-30
    באר שבע 25-36
    רמלה 26-36
    עפולה 25-37
    טבריה 29-40
    אילת 29-44
    צפת 25-38
    קריית שמונה 25-39

