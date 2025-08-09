מזג האוויר: חם מהרגיל, עומסי חום כבדים ברחבי הארץ

מזג האוויר היום (שבת) יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

במהלך שעות הבוקר המאוחרות ועד הלילה, יהיה עומס חום כבד בדרום הגולן, הגליל העליון מזרחי, בגליל תחתון מזרחי, עמקי הצפון, צפון מזרח השומרון, בקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח, בצפון מזרח הנגב, מזרח הנגב, דרום הנגב והרי אילת, בערבה ומפרץ אילת ובדרום ערבה.

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון עד השעה 10:00. מצב הים גלי גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-70 עד 110 ס"מ, לא צפוי שינוי משמעותי.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים 22-35

תל אביב 28-30

חיפה 36-30

באר שבע 25-36

רמלה 26-36

עפולה 25-37

טבריה 29-40

אילת 29-44

צפת 25-38

קריית שמונה 25-39