טראמפ ייפגש עם פוטין באלסקה כדי לדון בסיום המלחמה עם אוקראינה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שישי לשבת) כי ייפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביום שישי באלסקה כדי לדון בסיום המלחמה עם אוקראינה, שפרצה עם פלישת רוסיה לפני יותר משלוש שנים, והובילה לעשרות אלפי הרוגים. כך דווח בסוכנות הידיעות AP.

בפוסט שפרסם טראמפ ברשתות החברתיות, נכתב כי הפגישה המיוחלת תתקיים ב-15 באוגוסט באלסקה ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך. הקרמלין טרם אישר את הפרטים, אך שתי המדינות אמרו כי הן מצפות לפגישה. בדבריו לכתבים בבית הלבן, רמז טראמפ שכל הסכם יכלול ככל הנראה 'חילופי שטחים', אך לא הרחיב בנושא. מספר מקורבים לקרמלין מעריכים שרוסיה עשויה להציע לוותר על שטחים שהיא שולטת בהם מחוץ לארבעת האזורים שהיא טוענת שסיפחה.

למרות האפשרות לפריצת דרך, אין ערובה שפגישה זו תפסיק את הלחימה מכיוון שמוסקבה וקייב נותרות רחוקות זו מזו בתנאי השלום שלהן. "אני מאמין שהנשיא פוטין רוצה לראות שלום וזלנסקי רוצה לראות שלום", אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן, "למען ההגינות כלפי הנשיא זלנסקי, הוא מקבל כל מה שהוא צריך, בהנחה שנעשה משהו".

לפני כשבועיים, טראמפ העלה את האולטימטום שלו על רוסיה מכך שפוטין לא נענה לקריאותיו להפסיק להפציץ את אוקראינה, והטיל סנקציות נוספות על רוסיה ואיים על מכסים משניים המכוונים למדינות הרוכשות נפט רוסי – אם הקרמלין לא יתקדם לקראת הסדר בין שתי המדינות. למרות שהמועד האחרון שניתן לפוטין היה יום שישי, הבית הלבן לא ענה על שאלות באותו ערב בנוגע למצב הסנקציות האפשריות.