יום שבת ט"ו באב תשפ"ה 09.08.25
בעולם

מנהיגי ארמניה ואזרבייג'ן חתמו על הסכם לסיום הסכסוך בין המדינות

שתי המדינות חתמו על הסכמים זו עם זו ועם ארצות הברית בנוכחות טראמפ בוושינגטון. מהבית הלבן נמסר כי העסקה כוללת פתיחת נתיב תחבורה מרכזי, שייקרא 'דרך טראמפ לשלום ושגשוג בין-לאומי'

ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן (מימין), נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב במעמד חתימת הסכם השלום בבית הלבן (צילום: AP/מארק שיפלביין)
אוריאל לוי
עדכון אחרון: 09.08.2025 | 9:48
מנהיגי ארמניה ואזרבייג'ן לחצו ידיים אתמול (שישי) בבית הלבן וחתמו על הסכם שמטרתו לסיים עשרות שנים של סכסוך בין שתי המדינות. כך דווח בסוכנות הידיעות AP.

שתי המדינות הקווקזיות חתמו על הסכמים זו עם זו ועם ארצות הברית, שיפתחו מחדש נתיבי תחבורה מרכזיים, תוך מתן אפשרות לארצות הברית לנצל את השפעתה הפוחתת של רוסיה באזור. הבית הלבן מסר כי העסקה כוללת הסכם שייצור מסדרון תחבורה מרכזי שייקרא 'דרך טראמפ לשלום ושגשוג בין-לאומי'.

מעמד חתימת ההסכם התרחש בנוכחות נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בבית הלבן וושינגטון. טראמפ ישב בין שני המנהיגים, ובעת שהשניים הושיטו את זרועותיהם ללחוץ ידיים הוא שם את ידיו וחיבק את אלו של שניהם.

