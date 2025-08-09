מנהיגי ארמניה ואזרבייג'ן חתמו על הסכם לסיום הסכסוך בין המדינות

מנהיגי ארמניה ואזרבייג'ן לחצו ידיים אתמול (שישי) בבית הלבן וחתמו על הסכם שמטרתו לסיים עשרות שנים של סכסוך בין שתי המדינות. כך דווח בסוכנות הידיעות AP.

שתי המדינות הקווקזיות חתמו על הסכמים זו עם זו ועם ארצות הברית, שיפתחו מחדש נתיבי תחבורה מרכזיים, תוך מתן אפשרות לארצות הברית לנצל את השפעתה הפוחתת של רוסיה באזור. הבית הלבן מסר כי העסקה כוללת הסכם שייצור מסדרון תחבורה מרכזי שייקרא 'דרך טראמפ לשלום ושגשוג בין-לאומי'.

מעמד חתימת ההסכם התרחש בנוכחות נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בבית הלבן וושינגטון. טראמפ ישב בין שני המנהיגים, ובעת שהשניים הושיטו את זרועותיהם ללחוץ ידיים הוא שם את ידיו וחיבק את אלו של שניהם.