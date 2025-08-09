דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שבת ט"ו באב תשפ"ה 09.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
31.1°תל אביב
  • 35.3°ירושלים
  • 31.1°תל אביב
  • 30.3°חיפה
  • 30.5°אשדוד
  • 35.5°באר שבע
  • 43.8°אילת
  • 39.2°טבריה
  • 39.0°צפת
  • 33.5°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
משפט ופלילים

אחמד האני, בן 23 מרמאללה, נורה למוות בתל אביב

האני, שוהה בלתי חוקי, עבד בשווארמיה ונורה למוות בדרום העיר תל אביב. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לתקרית פלילי

אחמד האני (צילום: רשתות)
אחמד האני (צילום: רשתות)
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 09.08.2025 | 12:16
נושאים קשורים:

אחמד האני, בן 23, שוהה בלתי חוקי מרמאללה, נורה למוות הלילה (בין שישי לשבת) בתל אביב. האני נפגע מירי במהלך קטטה ברחוב לבנדה בדרום תל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב, אך נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת התקרית, הרקע הוא פלילי.

טארק בידס, בן 18, נורה למוות ברכבו ביום שלישי אחרי הצוהריים בלוד. כוחות מד"א מצאו אותו שרוע על הארץ ליד מבנה מגורים.

מוחמד חג'אב בן 19 מהכפר שיח' דנון נורה למוות ביום ראשון בלילה באבו סנאן. לטענת תושבי המקום חג'אב נורה במהלך ניסיון לזרוק רימון לעבר בית מגורים בכפר. חג'אב נפצע מהירי הובהל לבית החולים שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה.

תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!