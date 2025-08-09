אחמד האני, בן 23 מרמאללה, נורה למוות בתל אביב

אחמד האני, בן 23, שוהה בלתי חוקי מרמאללה, נורה למוות הלילה (בין שישי לשבת) בתל אביב. האני נפגע מירי במהלך קטטה ברחוב לבנדה בדרום תל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב, אך נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת התקרית, הרקע הוא פלילי.

טארק בידס, בן 18, נורה למוות ברכבו ביום שלישי אחרי הצוהריים בלוד. כוחות מד"א מצאו אותו שרוע על הארץ ליד מבנה מגורים.

מוחמד חג'אב בן 19 מהכפר שיח' דנון נורה למוות ביום ראשון בלילה באבו סנאן. לטענת תושבי המקום חג'אב נורה במהלך ניסיון לזרוק רימון לעבר בית מגורים בכפר. חג'אב נפצע מהירי הובהל לבית החולים שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה.