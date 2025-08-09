יותם כהן, אחיו של החייל החטוף נמרוד: "קבינט המוות גזר גזר דין מוות עליו"

הפגנה בדרישה לשחרור החטופים תתקיים היום בשעה 20:00, בשער בגין מול הקריה בתל אביב בהובלת מטה מאבק משפחות החטופים. ההפגנה תתקיים לאחר שבין חמישי לשישי החליט הקבינט על הרחבת הלחימה ברצועת עזה והשתלטות על העיר עזה. לפני ההפגנה יוצג בכיכר החטופים 'מיצג הרעב' החל מהשעה 18:00.

"הקבינט גזר הלילה גזר דין מוות על החטופים החיים, סכנת היעלמות לנצח לחללים, גזר דין מוות לחיילים שלנו, ואובדן דרך למדינה שלמה!", אמרו במטה משפחות החטופים לקראת ההפגנה והוסיפו "זהו הרגע שלנו כעם לצאת לרחובות, לעצור את המדינה. מוכרחים לעצור את הטירוף!!! אי אפשר להישאר אדישים, אי אפשר לתת להם לנהל את המלחמה על גב החטופים, חייבים להביא להסכם כולל וישים. חייבים ללחוץ עליהם בכל דרך אפשרית!".

"זהו היום ה-673 שבו 50 חטופים וחטופה עדיין מוחזקים בגיהנום של עזה.

בחמישי האחרון חרץ הקבינט את גורלם של החטופים – החיים ירצחו והחללים יעלמו לעד.

הציטוטים מאותה ישיבה מוכיחים – זהו לא קבינט מדיני ביטחוני, זהו קבינט המוות.

אין למהלך הזה תמיכה ציבורית! רוב העם רוצה לסיים את המלחמה ולהחזיר את כולם הביתה. הדבר היחיד שנתניהו צריך לעשות זה להניח הסכם כולל לסיום המלחמה, אמיתי ובעל היתכנות. אבל נתניהו כבר החליט להרוג אותם ולגזור עלינו מלחמת נצח".

משפחות החטופים קיימו הצהרה משותפת בשער בגן. עינב צנגאוקר, שבנה מתן חטוף בעזה: "מדינת ישראל חייבת לעצור את המבצע להריגת החטופים. מדינת ישראל היא לא ממשלת ישראל, היא קודם כל אתם, אזרחי ואזרחיות המדינה. העם חייב ויכול לשים לזה סוף. אנחנו פונים מכאן לעם ישראל: לאמהות ולאבות, האחים והאחיות, למילואימניקים ולנשות המילואים, לסטודנטים, לראשי הרשויות, ובעיקר לראשי המשק, ההסתדרות והסקטורים – עזרו לנו להציל את החטופים, החיילים ואת המדינה. החיים לא יכולים להמשך כרגיל כשהרמטכ״ל אומר שמכניסים חיילים למלכודות מוות, מלכודת מוות לחיילים ולחטופים שלנו. צאו איתנו לרחובות! עצרו את המדינה! השביתו את המדינה ואת המשק!".

בהמשך פנתה צנגאוקר לראש הממשלה, בנימין נתניהו: "אם תכבוש חלקים ברצועה וחטופים ירצחו, אנחנו נרדוף אותך. בכיכרות, במערכות הבחירות ובכל זמן ומקום. נזכיר לעם ישראל, יום ולילה, שיכולת להביא עסקת חטופים והחלטת להמית אותם. ידיך יהיו מגואלות בדם החטופים!"

יותם כהן, אחיו של החייל החטוף נמרוד: "קבינט המוות גזר גזר דין מוות על אחי הגיבור, נמרוד כהן, חייל שנחטף בעת שהגן על המדינה בשבעה באוקטובר, ועל יתר החטופים שעדיין בחיים. נתניהו אמר בישיבה שהשיטה הנוכחית לא מביאה חטופים".

עוד הוסיף: נתניהו, אתה אבי השיטה. אתה אבי העסקאות החלקיות, אבי גרירת הרגליים והטרפודים.לכולם ברור שצריך לשנות שיטה, אבל במקום מלחמה שתהרוג חטופים וחיילים, הגיע הזמן לשים על השולחן יוזמה בעלת היתכנות לסיום המלחמה תמורת כל החטופים. אבל במשך שנה ועשרה חודשים נתניהו וממשלת המוות לא עשו זאת. ממשלת ישראל מנוהלת בידי אוכלי מוות שגוזרים עלינו מלחמת נצח והתנחלויות בעזה, ואת המחיר משלמים החטופים והחיילים".