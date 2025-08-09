השירות המטאורולוגי: גל החום יתעצם בשבוע הבא, יהיה הכי חם זה 83 שנה במספר אזורים

השירות המטאורולוגי הודיע הערב (מוצ"ש) כי "גל החום שהחל בסוף השבוע צפוי ללכת ולהתעצם באמצע בשבוע, ובימים ג׳-ד׳ צפויים להישבר שיאי טמפרטורות של עשרות שנים בפנים הארץ ומזרחה".

לפי הודעת השירות המטאורולוגי "בפנים הארץ, בעיקר בעמקים הצפוניים, באזור הכנרת, בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, אנו צפויים לחוות בימים ג׳ ובעיקר ד׳ את הימים החמים ביותר מאז ה-21 ליוני 1942, כלומר הטמפרטורות הגבוהות ביותר בישראל ב-83 השנים האחרונות. מרבית האוכלוסייה בארץ, המתגוררת באזורי החוף והשפלה לא תרגיש בשינויים גדולים בימים הקרובים בשל ההשפעה הממתנת של הים התיכון".

מזג האוויר החריג צפוי להביא גם לחות טרופית מדרום, מסרו מהשירות המטאורולוגי, ובימים שני, שלישי ורביעי משעות הצהריים קיים "סיכוי ממשי להתפתחות סופות רעמים וגשמים חזקים בנגב הדרומי והמרכזי, ולפרצי רוח עזים שיכולים להגיע ל-100 קמ"ש, כולל באזור אילת". בשירות המטאורולוגי מתריעים על סכנת שיטפונות בנחלי הנגב, הערבה ואזור אילת בימים אלו עקב הגשמיים הצפויים, והידוע שאזהרות יצאו בימים הקרובים בהתאם.