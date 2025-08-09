סמוטריץ' מאיים: "אני לא יכול לעמוד מאחורי החלטת נתניהו, איבדתי את האמון"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית) פרסם ברשת X איום מרומז שיעזוב את הקואליציה, בתגובה להחלטת נתניהו והקבינט לדבריו שלא לכבוש את עזה. "לצערי, לראשונה מאז תחילת המלחמה אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה", אמר. "איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל את צה"ל להכרעה וניצחון. אדוני ראש הממשלה, לא מאוחר לחזור בך".

"בשבועות האחרונים עבדתי באינטנסיביות עם ראש הממשלה על מהלך דרמטי לניצחון בעזה", אמר סמוטריץ'. "שילוב של הכרעה צבאית מהירה ומהלך מדיני מיידי שיגבה מחיר כואב מחמאס, ישמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, יפעיל עליו לחץ חסר תקדים לשחרור חטופים וירים את הרוח בעם ישראל. במשך שבועות נראה היה שראש הממשלה תומך בתוכנית, הוא דן איתי בפרטיה ושידר שהוא הולך להכרעה ומתכוון הפעם ללכת עד הסוף, אבל למרבה הצער הוא עשה פניית פרסה.

דבריו של שר האוצר נאמרים על רקע פרסומים על כך שנתניהו מתכנן לצאת למבצע כיבוש מלא ברצועת עזה. סמוטריץ' אמר כי נתניהו חזר בו מהתכנון: "ראש הממשלה והקבינט נכנעו לחולשות, נתנו לרגש לנצח את השכל והחליטו שוב לעשות עוד מאותו דבר, ולצאת למהלך צבאי שתכליתו אינה הכרעה, אלא רק הפעלת לחץ על חמאס כדי להביא אותו לעסקת חטופים חלקית. לצערי, לראשונה מאז תחילת המלחמה אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת. עד עכשיו גיביתי גם החלטות שפחות אהבתי. נשארתי בממשלה למרות החלטות איומות, כמו שחרור מחבלים רוצחים עם דם על הידיים ונסיגות כואבות משטחים שנכבשו בדמים מרובים. זאת כל עוד הערכתי שאנחנו חותרים להכרעה ולניצחון. איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל את צה"ל לשם.

"אדוני ראש הממשלה, לא מאוחר לחזור בך. כנס שוב את הקבינט ותודיע בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים שאין יותר עצירות באמצע. שלא תהיה יותר עסקה חלקית. שהפעם הולכים למהלך חד וברור של הכרעה וניצחון, שבסופם כניעה מוחלטת של חמאס והשבת כל החטופים בפעימה אחת, או הכרעתו והשמדתו המוחלטת, סיפוח של חלקים גדולים מרצועת עזה ופתיחת שעריה להגירה מרצון".