מזג האוויר: עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל הארץ

מזג האוויר: היום (ראשון) צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. הלילה – מעונן חלקית.

מחר תחול עלייה בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ, ובהרים ובמזרח הארץ יימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.

ביום שלישי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. ישרור שרב בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ, ובהרים ובפנים הארץ יימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח הארץ.

ביום רביעי צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות. ברוב האזורים ישרור שרב כבד, והביל ברצועת החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ, וברובם יימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים – 25–36, תל אביב – 27–32, חיפה – 26–32, צפת – 25–38, קצרין – 26–41, טבריה – 29–41, נצרת – 25–34, עפולה – 25–39, בית שאן – 27–43, לוד – 26–36, אשדוד – 27–32, עין גדי – 30–42, באר שבע – 25–38, מצפה רמון – 26–35, אילת – 33–45.