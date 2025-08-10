דבר העובדים בארץ ישראל
יום ראשון ט"ז באב תשפ"ה 10.08.25
צבא וביטחון

צה"ל פתח בתרגיל פתע: "נבדוק מוכנות להתמודדות עם אירועים רב-זירתיים"

בהנחיית הרמטכ"ל אייל זמיר, צה"ל פתח בתרגיל פתע רחב היקף לבדיקת הכשירות והכוננות של המפקדות הראשיות והמפקדה הכללית | במסגרת המתכונת יתורגלו תרחישים בהפתעה ואירועים מורכבים בכל זירות הלחימה

הרמטכ"ל אייל זמיר בהערכת מצב עם מפקדים בפיקוד הדרום (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ"ל אייל זמיר בהערכת מצב עם מפקדים בפיקוד הדרום (צילום: דובר צה"ל)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
עדכון אחרון: 10.08.2025 | 6:44
בהנחיית הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, צה"ל החל לפנות בוקר (ראשון) בהפעלת בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע "עלות השחר". על פי הודעת צה"ל, המתכונת נועדה לבדיקת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצה"ל, סדר כוחות הכוננות והיכולת להתמודד עם אירוע מתפרץ, רחב היקף, מורכב ורב זירתי.

במסגרתו יתורגלו תרחישים בהפתעה ואירועים רב-זירתיים בכל זירת המלחמה. עוד נמסר כי הביקורת מבוצעת בהובלת מבקר צה"ל, תת-אלוף (במיל') עופר שריג, ועימו צוות מבקרים בסדיר ובמילואים. "צה"ל ימשיך ויזום שורה של פעולות ביקורת בכלל הפיקודים, הזרועות והיחידות על מנת לשפר את כשירותם ומוכנותם", לשון ההודעה.

ביום שישי פרסם דובר צה"ל כי הרמטכ"ל נפגש עם מפקדי האוגדות בפיקוד הדרום, לצד מפקדים נוספים במטכ"ל. לאחר ההחלטה בקבינט להשתלט על העיר עזה, אמר הרמטכ"ל: "אנחנו מתעסקים בתוכנית החדשה, נכין ונבצע אותה בצורה הטובה ביותר. נעמיק את התכנון, ניערך ברמה הגבוהה ביותר. עלינו האחריות לכשירות הצבא, לביטחון המדינה ואזרחיה, להשבת החטופים והכרעת חמאס".

