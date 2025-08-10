צה"ל פתח בתרגיל פתע: "נבדוק מוכנות להתמודדות עם אירועים רב-זירתיים"

בהנחיית הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, צה"ל החל לפנות בוקר (ראשון) בהפעלת בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע "עלות השחר". על פי הודעת צה"ל, המתכונת נועדה לבדיקת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצה"ל, סדר כוחות הכוננות והיכולת להתמודד עם אירוע מתפרץ, רחב היקף, מורכב ורב זירתי.

במסגרתו יתורגלו תרחישים בהפתעה ואירועים רב-זירתיים בכל זירת המלחמה. עוד נמסר כי הביקורת מבוצעת בהובלת מבקר צה"ל, תת-אלוף (במיל') עופר שריג, ועימו צוות מבקרים בסדיר ובמילואים. "צה"ל ימשיך ויזום שורה של פעולות ביקורת בכלל הפיקודים, הזרועות והיחידות על מנת לשפר את כשירותם ומוכנותם", לשון ההודעה.