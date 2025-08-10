אוסטרליה: צעדה נאו-נאצית במרכז מלבורן, אין עצורים

כ-100 פעילים ניאו-נאצים רעולי פנים ולבושי שחור, המזוהים עם ארגון הימין הקיצוני National Socialist Network, צעדו בשבת המוקדמות ברחובות מלבורן, במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה. הם נשאו דגלי אוסטרליה ודגל הארגון, וכן שלט עם הכיתוב "White Man Fight Back".

המשתתפים, שצעדו לאורך Bourke Street Mall והמשיכו ל־Flagstaff Gardens, לוו בנוכחות משטרתית, אלא שאיש לא נעצר. במהלך האירוע הותקף גבר בן 26 שניסה לעכב את הצעדה. הוא פונה לבית החולים.

Members of the National Socialists Network held a flashmob protest last night, marching through the Melbourne CBD for over an hour whilst displaying a banner reading "WHITE MAN FIGHT BACK" The march was led by NSN leader Thomas Sewell.

This is the first major protest the group… pic.twitter.com/I0Y06C0TRz — What’s News!? (@Whats_Newsss) August 8, 2025

ראש ממשלת ויקטוריה, ג'סינטה אלן, גינתה בחריפות את המפגן, כינתה את המשתתפים "בריונים פחדנים" והצהירה כי "נאצים לא שייכים במדינה הזו – לכן הם מסתתרים מאחורי מסכות בחושך". אלן הודיעה כי בחודש הבא ייכנסו לתוקף חוקי איסור הסתה חדשים, ולאחר מכן יוענקו למשטרה סמכויות לחשוף את פניהם של מפגינים.

גם מנהיג האופוזיציה במדינה, בראד באטין, גינה את הצעדה ואמר כי "התנהגות כזו אינה מתקבלת במדינה רב־תרבותית וסובלנית".

ארגונים יהודיים, בהם ה־Jewish Community Council of Victoria וה־Anti-Defamation Commission (ADCׁ), קראו לממשלה לפעול באופן מיידי. יו"ר ה־ADC, ד"ר דביר אברמוביץ', תיאר את המפגן כ"מצעד מלחמה מצמרר" והזהיר כי "זה מחזה שאמור להקפיא את דמו של כל אוסטרלי. הם מהללים אלימות ומנסים להטיל פחד ומחלוקת – עלינו לפעול כעת, לפני שיהיה מאוחר מדי".

הצעדה האחרונה מצטרפת לשורת אירועים נוספים באוסטרליה, שמעוררים חשש גובר מהתחזקות תנועות ימין קיצוני באוסטרליה והתרחבות פעילותן ברחוב ובמרחב הציבורי.