חבר הכנסת עידן רול הודיע על פרישה מהכנסת ומהחיים הפוליטיים

ח״כ עידן רול הודיע על פרישתו מהכנסת עם תחילת פגרת הקיץ, לאחר שש שנים, והוסיף כי לא יתמודד בבחירות הבאות. במקומו תושבע לכנסת עדי עזוז, שהייתה ממוקמת במספר 27 ברשימה של מפלגת יש עתיד. עזוז, בת 39 ואם לשתיים המתגוררת ביפו, היא עורכת דין במקצועה ומנכ"לית עמותת 'החצר הנשית' המפעילה בתים חמים לנערות בסיכון.

"אני מודיע היום על פרישתי מהכנסת ומהחיים הפוליטיים. לא אתמודד בבחירות הבאות ולכן מן הראוי בעיני לעזוב כבר עכשיו בתחילת הפגרה", אמר. "‏הייתה לי הזכות לשרת את מדינת ישראל ואזרחיה במשך יותר משש שנים, ‏שנים מאתגרות ומורכבות. חמש מערכות בחירות בתוך משבר פוליטי-חברתי עמוק, מגפה עולמית ומלחמה עקובה מדם שהתחילה ב7 באוקטובר. ‏בכל תפקידיי עשיתי כמיטב יכולתי לשרת את אזרחי ישראל בצורה הטובה ביותר ומתוך תחושת שליחות ואהבה עמוקה למדינה".

"‏אני מתפלל שבבחירות הבאות תקום בישראל ממשלה ציונית רחבה אשר תשכיל למנף את הישגי המלחמה הרבים וחסרי התקדים, ותעצב עתיד טוב יותר עבור ילדינו במזרח תיכון חדש", הוסיף רול. "‏ממשלה שתכלול כוחות פוליטיים ותיקים לצד חדשים שקמו ונלחמו באומץ למען המדינה מאז השבת השחורה, כזו שתקדם מסר של אחדות וצמצום הקרע בעם ותעבוד עבור כל חלקיו. ‏זה יכול לקרות. ‏אני מאמין גדול בעם שלנו, ביכולות ובכוח, בקידמה ובידע, ויודע שבאפשרותנו לפתוח תור זהב חדש למדינת ישראל. ‏חובה עלינו להשיב את אחינו משבי חמאס. את כולם. זהו ערך עליון. עם שלם ממתין להם בלב שבור ועיניים כלות".